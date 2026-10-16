Vinicius Junior non è mai stato un giocatore che passa inosservato, ma oggi le attenzioni si sono tramutate soprattutto in critiche. Tra errori in campo, contestazioni e atteggiamenti rivedibili, il brasiliano è chiamato a reagire per riconquistare il Real Madrid, i suoi tifosi, ma anche per ritrovare sé stesso.

Vinicius e il momento nero: aumentano le polemiche

La fotografia della crisi diarriva dalla sfida di Champions League contro la, disputata lo scorso 14 ottobre e terminata con un combattutissimo 3-4 in favore dei Blancos, trovati in estremacontro i giallorossi di Gasperini. Ilha infatti conquistato una vittoria in, ma la prestazione del brasiliano è finita sotto la lente d'ingrandimento e nuovamente nel mirino di forti: l'errore commesso nell'azione che ha portato al gol del 2-1 della Roma, poco prima di essere sostituito da Jose Mourinho, ha scatenato una fortee una pioggia dial suo indirizzo, confermando la tensione e l'aria pesante che si respira attorno all'ambiente Blancos.

Il rendimento recente, inoltre, alimenta ogni dubbio: in questa stagione, il numero 7 ha collezionato un gol e tre assist in 731 minuti, portandosi ben distante dall'impatto offensivo che tutto il popolo madrileno si aspetta da uno dei suoi protagonisti.

A rendere il quadro più complicato è stata la decisione del Comitato disciplinare della federazione spagnola, che ha deciso di infliggere quattro giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Villarreal, citata in precedenza, nella quale Vinicius si è reso protagonista di una tirata di capelli all'avversario Nathan Saliba, portando alla sanzione. Un provvedimento pesante a maggior ragione per le sfide che gli farà saltare, tra cui soprattutto il Clásico contro il Barcellona, in programma il 25 ottobre.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Vinicius Junior del Real Madrid riceve un cartellino rosso dall'arbitro Isidro Diaz de Mera Escuderos durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF all'Estadio Santiago Bernabeu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Vinicius e i fischi: "Non sto offrendo la mia versione migliore, ma i fischi non mi aiutano"

Dopo la partita con la Roma,ha riconosciuto apertamente le proprie: "Sono arrabbiato con me stesso perché non sto offrendo la mia versione migliore, ma non ho dubbi che tornerò. I fischi? Sicuramente non aiutano, giochiamo meglio se abbiamo i tifosi dalla nostra parte...", ha spiegato nel post-gara. La questione ormai non riguarda più soltanto le statistiche, il punto cruciale per Vinicius è ritrovare: il talento non è mai stato in discussione, ma i tifosi chiedono risposte e, presto, potrebbe anche cominciare a chiederle ilstesso. Che la sosta forzata in campionato possa rivelarsi l'occasione giusta per permettere a Vinicius di ritrovarsi soprattutto