Il calcio guarda al futuro e mette alla prova una delle sue immagini più iconiche, come i tradizionali cartellini gialli e rossi. In Uruguay, un nuovo dispositivo elettronico ha attirato l'attenzione durane una patita di coppa nazionale, aprendo nuove prospettive per il lavoro e per il futuro dei direttori di gara.

Cartellini digitali: il debutto in Uruguay

La novità, lanciata dall'Uruguay e riportata dai media italiani, è stata sperimentata durante la partita di '' tra, valido per gli ottavi di finale della competizione e terminato 3-0 per i padroni di casa. Protagonista dell'esperimento è stato l'arbitro, che ha estratto dalla tasca un apparecchio simile ad unoal posto dei tradizionali cartellini: il primoè arrivato al 12esimo del primo tempo, quando il direttore di gara ha ammonito il centrocampista del Rentistas, Juan Pablo Plada. Nel corso della gara sono seguite altre ammonizioni, finodi Nahuel Gelos, calciatore del Nacional, sanzionato con lo schermo del dispositivo illuminato di

ROMA, ITALIA - 11 OTTOBRE: L'arbitro Giuseppe Collu mostra un cartellino rosso a Lorenzo Lucchesi dell'AC Monza (non nella foto) durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Monza allo Stadio Olimpico l'11 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Meno errori, ma restano dei limiti: ecco come funziona

L'obiettivo ègli errori da parte degli arbitri nelle registrazioni dei nomi dei giocatori sanzionati, sostituendo il tradizionale taccuino, e permettere dile procedure amministrative successive alla partita. Lo stessoha sottolineato ildi poter inserire le informazioni direttamente nel dispositivo, senza dover annotare manualmente minuto, numero del giocatore e motivazione della sanzione.

La sperimentazione, come prevedibile, non è però ancora priva di criticità: tra i problemi emersi c'è la visibilità dello schermo sotto la luce diretta del gol e da determinate angolazioni, problema sul quale il direttore di gara ha suggerito: "Servirebbe una luce LED laterale che si illumini nel colore mostrato, rendendolo visibile anche di profilo, ma d'altronde questo è ancora un prototipo", ha sottolineato Varela, intervistato dal media uruguaiano 'El Observador', chiudendo anche con una piccola stoccata all'Europa: "Ci sono critiche perché è uruguaiano, se fosse successo l'altro giorno nella partita tra Manchester City e Paris Saint-Germain, allora sarebbero tutti entusiasti...", ha concluso il direttore di gara.