Nell'anticipo del venerdì di Serie A, a prendersi le prime pagine è stato Antonio Raimondo. Il centravanti classe 2004 del Frosinone ha siglato una tripletta che ha regalato ai ciociari i tre punti, il quinto posto momentaneo in classifica e la terza vittoria casalinga su quattro partite. L'Under 21 azzurro ha prima eguagliato Donyell Malen in testa alla classifica marcatori e, grazie alla rete del definitivo 4-2, ha staccato l'olandese prendendosi la vetta a quota 7 marcature.

Il vizio del gol

Nato a Ravenna, è cresciuto nelle giovanili delprima di passare al, in cui ha esordito in prima squadra inall'età di 17 anni, subentrando anel maggio 2021. Poi, la consueta girandola di prestiti tra, dove in 63 apparizioni mette a segno soltanto 10 gol. La svolta avviene nell'estate del 2025, grazie all'incontro con Massimiliano Alvini a cui, dopo la tripletta di ieri sera, deve tutto, come detto a DAZN: "A lui devo la maggior parte del mio percorso fino ad adesso.e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato. Grazie a lui sto facendo dei miglioramenti enormi,".

FROSINONE, ITALY - OCTOBER 16: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio segna il gol del 2-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe il 16 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Tuttavia, il Frosinone si coccola il proprio bomber per quanto possibile. Infatti, Raimondo è di proprietà del Bologna e sarà il club felsineo a decidere, alla fine di questa stagione, se farlo tornare alla base e, vedendo le prestazioni offerte fin qui, le probabilità crescono di settimana in settimana. A proposito di Bologna, il 2004 è anche il secondo giocatore nato in Emilia-Romagna a realizzare una tripletta in Serie A negli ultimi 16 anni dopo Marcus Thuram.

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Tutti i record della serata

Oltre ad aver portato il pallone a casa, complice anche una partita negativa diha collezionato una serie di record. Infatti, dopo appena 7 giornate, l'ultimo capocannoniere di una squadra neopromossa era stato, nella stagione della risalita dellain Serie A dopo lo scandalo. Inoltre, l'unico giocatore italiano più giovane di Raimondo ad aver siglato una triplice marcatura nel massimo campionato italiano fu, in un, all'età di 20 anni, 9 mesi e 16 giorni.

FROSINONE, ITALY - OCTOBER 16: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol del 3-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe il 16 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

In virtù della tripletta contro il Sassuolo e delle doppiette contro Venezia e Fiorentina, l'attaccante dell'Under 21 è diventato l'unico calciatore della storia della Serie A ad aver siglato 7 reti solo ed esclusivamente derivanti da marcature multiple. Infine, per concludere in bellezza la serata, non potevano mancare i paragoni illustri: il ciociaro rientra nel ristrettissimo club di giocatori che, in questo inizio di stagione, hanno realizzato almeno tre marcature multiple nei top 5 campionati europei, insieme a Yamal (3) e Raphinha (4).