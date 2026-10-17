La scelta di tornare in Spagna e rilanciarsi in una piccola realtà ma ambiziosa come il Leganes, sembrava potesse essere la scelta giusta dopo stagioni complicate fra Milan, Galatasaray e Como. Invece, per Alvaro Morata il tempo sembra essersi fermato all'Europeo del 2024, vinto da titolare e da capitano. Da quel trionfo, l'ultimo di una grande carriera, tutto è andato storto per lo spagnolo, non riuscendo più a incidere né a trovare la via della rete.

Un buco nero senza uscita

L'avventura al, club di, è iniziata come peggio non poteva. La squadra si trova momentaneamente al diciassettesimo posto, con 11 punti guadagnati in dieci partite, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, arrivate nelle ultime sei apparizioni.

COMO, ITALY - FEBRUARY 28: Alvaro Morata del Como 1907 lascia il campo con un infortunio durante la partita di Serie A tra Como 1907 e US Lecce allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 28 febbraio 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Nel corso dell'ultima sfida di campionato, l'Estadio Municipal de Butarque, casa del Leganes, ha ospitato il Cordoba, squadra senza mezze misure, in virtù del fatto di non aver mai pareggiato in questo primo scorcio di stagione. O vittorie o sconfitte. Morata, partito dalla panchina per scelta tecnica, è subentrato al 63esimo minuto per dare una scossa ai compagni e sbloccare una partita impantanata sullo 0-0. Ammonito dopo 7 minuti dall'ingresso in campo, l'ex Real Madrid e Atletico, dopo aver incassato la rete dello 0-1, firmata da Eder Garcia, ha protestato in modo veemente con il direttore di gara, ricevendo un secondo cartellino giallo e lasciando la squadra in 10 contro 11 nel momento in cui serviva peso offensivo.

Alvaro Morata is having a TERRIBLE time in the Spanish Second Division! ❌



He was sent off tonight, and is without a goal since January… 😬



He won the EUROs 2 years ago btw… 📉 pic.twitter.com/DgFftBlcSR — Sleeper Football (@SleeperFooty) October 16, 2026

A secco da gennaio

Il mestiere del centravanti sa essere crudele. Se si entra in un tunnel negativo, uscirne è molto complicato. Ci si può appellare a episodi, un pizzico di fortuna o a una forma fisica ritrovata. Tutto ciò che manca adda quasi un anno. Infatti, l'ultimo gol realizzato in carriera, peraltro a quattro minuti dal suo ingresso in campo, risale al 27 gennaio 2026, in un match difra. Per trovare il penultimo, invece, bisogna scavare fino al 24 maggio 2025, quando vestiva la maglia dele segnò il colpo del KO contro il. Una crisi nera e che non sembra avere una fine.