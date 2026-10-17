Il Manchester United prova a lasciarsi alle spalle le tensioni nate dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League, quando Lisandro Martinez ha criticato la dirigenza del club, puntando l'attenzione sul direttore sportivo Jason Wilcox. La vicenda ha provocato reazioni anche da parte di alcuni ex protagonisti del Manchester United, tra tutti Wayne Rooney, Roy Keane e Gary Neville, che hanno commentato duramente le possibili conseguenze delle parole di Martinez.

A intervenire ora è stato Michael Carrick, che ha difeso la compattezza del gruppo e assicurato che la vicenda non sta condizionando la squadra, impegnata a preparare la delicata trasferta di Premier League contro il Leeds.

Carrick sul caso Martinez: "La squadra non ne risente"

Le parole di Lisandro Martinez hanno alimentato forti polemiche che ha coinvolto diversi nomi importanti della storia del Manchester United, su tutti Wayne Rooney che ha avvertito che un attacco pubblico del genere alla dirigenza avrebbe potuto "distruggere lo spogliatoio", mentre Roy Keane e Gary Neville hanno espresso le proprie perplessità sulla gestione della situazione.

Il tecnico dello United, evidentemente infastidito da questi commenti, ha voluto rispondere: "Molte persone dicono un sacco di cose, che siano ex professionisti o meno, ma questo non significa necessariamente che capiscano cosa sta succedendo qui. Solo perché la gente parla in pubblico non significa che dica la verità. Io ve la sto dicendo".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 SETTEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, osserva al termine della partita della prima giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e Sabah FC, disputata all'Old Trafford il 10 settembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Anche sul caso Martinez, Carrick ritiene che le scuse del difensore argentino siano sufficienti per archiviare la vicenda. Il giocatore si è scusato per il momento scelto per esprimere le proprie critiche, senza però ritrattare il contenuto delle sue parole: "Ha rilasciato una dichiarazione, si è reso conto di aver commesso un errore e penso che questo sia sufficiente per tutti noi per andare avanti".

🚨 Lisandro Martínez will be called up and available for Man United to face Leeds. ✅



“No drama. The case is closed”, says Michael Carrick. pic.twitter.com/6QzBl4S9yw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

Ha infine ricordato come, in un ambiente competitivo, le emozioni possano talvolta portare a dichiarazioni fuori luogo: "Siamo persone emotive e ci teniamo molto. A volte qualcuno dice qualcosa che forse non andrebbe detto in quel momento, ma questo non ci distrae da ciò che stiamo creando qui, dall'atmosfera e dallo spirito che si respirano nel gruppo. La squadra non ne risente" Il tecnico ha successivamente confermato personalmente la convocazione di Martinez per la trasferta di domenica contro il Leeds.