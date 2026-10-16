L'ex Barcellona ha scherzato sulla richiesta del suo attaccante: un siparietto divertente che evidenzia l'ottimo clima nel club parigino
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Domani pomeriggio, il Paris Saint-Germain dovrà giocare una partita molto complicata contro lo Strasburgo. Il settimo turno di Ligue 1 si preannuncia particolarmente importante per capire le ambizioni della maggior parte dei club del massimo campionato francese. Infatti, la classifica della Ligue 1 vede alcune squadre in posizioni decisamente particolari. L'AS Monaco di Filipe Luis si trova al primo posto con 14 punti, seguito a stretto giro dal Lille di Davide Ancelotti e dal Rennes di Franck Haise a 13 punti. Poco più sotto, a 11 punti, troviamo l'Olympique Lione di Paulo Fonseca, il Paris FC di Liam Rosenior e finalmente il PSG di Luis Enrique.
Luis Enrique scherza su DembéléLa partita di Champions League ha sollevato il morale a tutti nello spogliatoio parigino. Il 3-0 nel primo tempo, dopo soli 30', ha dimostrato nuovamente tutta la forza potenziale della squadra. Le reti sono arrivate da Doué, Dembélé e Vitinha, prima del poker di Akliouche e della doppietta di Haaland. Una lezione di calcio per i Citizens, già in crisi per le questioni extra-campo. Dopo la partita, il Pallone d'Oro 2025 aveva parlato del periodo di riposo concesso dal club dopo la sosta nazionali e scherzando, ha fatto richiesta per un'altra piccola vacanza.
Così, in occasione della conferenza pre-match, Luis Enrique ha risposto al suo gioiello: "Per me è lui il capo, quindi se vuole prendersi una vacanza noi gliela possiamo concedere. A parte gli scherzi, io sono sempre disponibile a parlare coi calciatori di cosa desiderano in condizioni normali. Tutti vogliono giocare titolare quindi è impossibile che poi qualcuno chieda delle vacanze. Per me è una situazione che esiste sempre nel momento in cui si viene al Campus per allenarsi, quella è vacanza".
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