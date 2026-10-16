Domani pomeriggio, il Paris Saint-Germain dovrà giocare una partita molto complicata contro lo Strasburgo. Il settimo turno di Ligue 1 si preannuncia particolarmente importante per capire le ambizioni della maggior parte dei club del massimo campionato francese. Infatti, la classifica della Ligue 1 vede alcune squadre in posizioni decisamente particolari. L'AS Monaco di Filipe Luis si trova al primo posto con 14 punti, seguito a stretto giro dal Lille di Davide Ancelotti e dal Rennes di Franck Haise a 13 punti. Poco più sotto, a 11 punti, troviamo l'Olympique Lione di Paulo Fonseca, il Paris FC di Liam Rosenior e finalmente il PSG di Luis Enrique.

💥 Luis Enrique répond à Maresca et aux critiques sur la Ligue 1 : "Avant d'arriver, j'entendais que ce club ne gagnerait jamais la Ligue des champions, à cause du niveau du championnat. Puis lorsque tu gagnes, les gens trouvent des excuses et se plaignent. C'est le bruit, c'est… pic.twitter.com/JUZOJYbToe — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2026

Luis Enrique scherza su Dembélé

La partenza dei parigini è stata soft in campionato, parzialmente comprensibile per i vari problemi fisici della rosa e per le poche vacanze ottenute dalla gran parte dei giocatori arrivati in fondo al Mondiale. Eppure, in Champions League sono arrivate due vittorie più che convincenti: 6-1 allo Slovan Bratislava e soprattutto ilsul Manchester City.La partita di Champions League ha sollevato il morale a tutti nello spogliatoio parigino. Il 3-0 nel primo tempo, dopo soli 30', ha dimostrato nuovamente tutta la forza potenziale della squadra. Le reti sono arrivate da Doué,e Vitinha, prima del poker di Akliouche e della doppietta di Haaland. Una lezione di calcio per i Citizens, già in crisi per le questioni extra-campo. Dopo la partita, il Pallone d'Oro 2025 aveva parlato del periodo di riposo concesso dal club dopo la sosta nazionali e scherzando, ha fatto richiesta per un'altra piccola vacanza.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, osserva durante la conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, presso il City of Manchester Stadium, il 13 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Così, in occasione della conferenza pre-match, Luis Enrique ha risposto al suo gioiello: "Per me è lui il capo, quindi se vuole prendersi una vacanza noi gliela possiamo concedere. A parte gli scherzi, io sono sempre disponibile a parlare coi calciatori di cosa desiderano in condizioni normali. Tutti vogliono giocare titolare quindi è impossibile che poi qualcuno chieda delle vacanze. Per me è una situazione che esiste sempre nel momento in cui si viene al Campus per allenarsi, quella è vacanza".