La Ligue 1 è da sempre uno dei serbatoi di talento più floridi dell'intero panorama europeo. Tuttavia, negli ultimi anni, la sua produzione di giocatori talentuosi sembra essere aumentata a dislivello, regalando alla nazionale francese una delle rose più forti della storia. I centri giovanili transalpini continuano a migliorare e ciò è visibile anche e soprattutto nelle ingenti cifre che, ad ogni sessione di calciomercato, vengono investite in giovani talenti francesi.

C'est l'une des saisons les plus incroyables d'un joueur de football.



H.Ben Arfa à l'OGC Nice en 2016.



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Ben Arfa e il mancato ritorno al Nizza

Una peculiarità del movimento francese è quella dell': molti giocatori di nazionalità francese possono contare su origini e radici multiculturali, che arricchiscono il bagaglio tecnico-culturale dell'individuo. Per questioni storico-coloniali, la Francia è la nazionale che più ha beneficiato da queste relazione interculturali, producendo talenti dalla tecnica o dalla fisicità impressionanti. Tra essi c'è sicuramente, vero e proprio giocatore di culto degli anni 2010.Ben Arfa è stato uno dei mancini più belli e puri degli ultimi 15 anni. Il fantasista franco-tunisino poteva contare su un dribbling e su una agilità fuori dal normale, arrivando anche a segnare reti dopo aver scartato l'intera squadra avversaria. Tuttavia, da vero esempio di giocatore di culto quale è, la sua carriera non è mai stata al livello delle aspettative derivanti dalle sue qualità tecniche. Ben Arfa ha cambiato molte squadre in carriera (OL, OM , Hull City,, Real Valladolid, Bordeaux e Lilla), trovando continuità solo in una: il. Con la squadra della Costa Azzurra, il talento maghrebino era riuscito a segnarereti nella stagione 2015-16 (meritandosi la chiamata top del PSG), trascinando il club al quarto posto insieme al tecnico

Il tecnico francese, vincitore di un campionato col Monaco nella stagione 1999-2000, ha parlato alla rivista Nice-Matin, della possibilità di riportare il calciatore a Nizza nella stagione passata. Puel aveva sostituito Franck Haise nella complicata annata 2025-26 e in gennaio, l'idea di riportare Ben Arfa 39enne in rossonero, aveva stuzzicato la dirigenza. Tuttavia, nonostante ci fosse un progetto di recupero della condizione fisica del trequartista (fermo dal 2022), la decisione finale fu quella di non procedere con l'operazione.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Hatem Ben Arfa, del Lille OSC, riceve un cartellino giallo durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea FC e Lille OSC, disputata allo Stamford Bridge il 22 febbraio 2022 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Claude Puel ha così rivelato il retroscena della trattativa al quotidiano nizzardo: "Era necessario valutarlo fisicamente, non giocava da molto tempo. Noi lottavamo per la salvezza e non potevamo concederci distrazioni o cali fisici e mentali. Perciò, il rischio del suo ingaggio era troppo alto e sarebbe potuto rivelarsi disastroso, soprattutto per le aspettative che ci sarebbero state. Il gioco non valeva la candela, il nostro destino era solo nelle nostre mani, non potevamo aspettarci un miracolo".