1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Milan-Atalanta è una delle sfide più interessanti del prossimo turno di Serie A. Se i rossoneri, storicamente, sono una delle squadre più importanti del campionato italiano, i bergamaschi hanno visto un'incredibile ascesa negli ultimi 10 anni, stabilizzandosi ormai fra le squadre sempre presenti in Europa. Per entrambe le squadre sono arrivati dei trofei negli ultimi anni: 1 scudetto per il Milan e 1 Europa League per l'Atalanta.

L'addio del Gasp alla Dea ha inevitabilmente indebolito il progetto bergamasco, mentre i milanesi continuano a faticare nel trovare l'uomo giusto che possa ripetere le stagioni di Stefano Pioli. Così, nel presente turno di campionato si sfideranno due allenatori molto differenti dai predecessori ma anche fra loro stessi: Ruben Amorim e Maurizio Sarri. Se il tecnico portoghese ha iniziato, comprensivamente, la stagione in chiaroscuro (nonostante le 0 sconfitte in A), il Comandante sta faticando a trasmettere i suoi principi del calcio posizionale alla propria rosa.

Dunque, non si sa bene cosa aspettarsi da Milan-Atalanta, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18. L'asfissiante pressing di Amorim riuscirà a ostacolare la prima costruzione atalantina? Per ora, non ci è dato ancora saperlo. Tuttavia, per entrare nel clima della sfida e comprendere quanto questa partita sia radicata nel panorama calcistico italiano, è necessario tornare al 1919, l'anno del primo incontro ufficiale fra le due squadre.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4