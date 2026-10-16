Nel corso della sua carriera agonistica, Lionel Messi ha scritto pagine importanti di storia del calcio e la squadra con cui è diventato grande è il Barcellona. Infatti, l'argentino ha giocato per la Prima Squadra del club catalano dal 2004 al 2021 dopo il suo arrivo in Spagna nel 2000. Nei suoi anni con la squadra della Liga Spagnola, l'attaccante ha vinto diversi titoli nazionali, internazionali ed anche individuali. Al termine della sua avventura col Barça, conclusa con una conferenza stampa d'addio durante la quale non è riuscito a trattenere l'emozione, Messi è passato al Paris Saint-Germain. Tuttavia, l'esperienza in Francia è durata soltanto due stagione ed ora la Pulga gioca in MLS con l'Inter Miami, club del quale indossa la maglia numero 10 e la fascia da capitano. Negli ultimi giorni, il giornalista di France Football Florent Torchut ha condiviso su Instagram dei documenti molto rari: le valutazioni di tre istruttori della Masia che riguardano Messi.

Barcellona, Messi ed i report di tre istruttori delle giovanili

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Dopo gli anni in patria nei settori giovanili diprima epoi, nel 2000 Messi ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Barça. Il già menzionato giornalista di France Football ha condiviso su Instagram le opinioni sull'argentino di tre istruttori del Barcellona. Questi documenti risalgono all'autunno di ventisei anni fa, quando un alloraMessi era da poco arrivato in Spagna. Ildel primo istruttore: "Per la sua età, è un calciatore con capacità tecniche complete e si distingue dai suoi compagni. Ha visione di gioco, agilità, è vivace, pronto, ha un dribbling molto buono ed un buon passo. Calcia bene e forte ed in area è molto buono, però è bassino. Gli manca il fisico, di statura non è alto. La maggior parte dei rivali prevale in forza fisico. Un grande giocatore".L'opinione del secondo istruttore, invece, salta all'occhio dato che pensava che Messi non andava messo sotto contratto. Le sue: "Lo considero un calciatore con una qualità tecnica inconfutabile, ma i suoi limiti fisici (142 cm ed una scarsa costituzione) al suo stato attuale gli impediscono di competere. Non importa quanto possa crescere in un anno, potrà arrivare a 150 cm, ma secondo me con quest'altezza e la scarsa costituzione fisica potrà avere delle difficoltà nel giocare nelle giovanili.. Al massimo, possiamo seguire lo sviluppo fisico per poi valutarlo di nuovo tra un paio d'anni".

Infine, il terzo ed ultimo istruttore ha lasciato un commento breve. Inoltre, ha voluto fare un importante paragone con una leggenda del calcio: "Con le dovute differenze, è un Maradona (piccolo di età). Io lo firmerei, deve andare molto oltre. Vedremo la sua evoluzione".