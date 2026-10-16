Disordini interni in casa blaugrana in vista del Clásico, con il Barcellona che si avvicina alla sfida contro il Real Madrid in un clima di tensione per motivi extra-calcistici. Come riporta Mundo Deportivo, un gruppo di dipendenti impegnati nelle attività organizzative in occasione delle partite ha infatti proclamato uno sciopero di tre giorni, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle criticità che, secondo i lavoratori, stanno interessando da tempo il loro ambiente professionale. La protesta è prevista tra venerdì 23 e lunedì 26 ottobre e coincide con un fine settimana particolarmente importante per le diverse sezioni sportive blaugrana.

Barcellona, i lavoratori denunciano problemi contrattuali e carenza di personale

Alla base della protesta ci sarebbero diverse criticità legate all'organizzazione del lavoro. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i dipendenti contesterebbero il peggioramento delle condizioni lavorative, la carenza di personale e il ricorso sempre più frequente a società esterne per la gestione di alcuni servizi. Il comitato dei lavoratori avrebbe inoltre denunciato irregolarità contrattuali, il mancato rispetto degli accordi collettivi e presunte discriminazioni di genere all'interno del club blaugrana.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Veduta generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Getafe CF, disputata al Spotify Camp Nou il 10 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il gruppo coinvolto conta attualmente circa 60 persone, mentre, secondo i lavoratori in sciopero, ne servirebbero tra 90 e 95 per garantire una gestione adeguata delle attività, richiesta che non sarebbe stata accolta dalla società, che avrebbe rinviato eventuali interventi fino al completamento dei lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou. Il comitato dei lavoratori avrebbe inoltre avvertito che queste criticità rischiano di rendere i servizi sempre più precari, limitando la capacità di intervenire tempestivamente in caso di incidenti e compromettendo la qualità dell'assistenza garantita ai soci e ai tifosi del Barcellona.

Los trabajadores fijos discontinuos del Barça convocan huelga coincidiendo con el clásico: 'Se están deteriorando nuestras condiciones laborales' https://t.co/nerV3xdYfN — El Periódico (@elperiodico) October 16, 2026

Oltre al Clásico contro il Real Madrid, in programma domenica 25 ottobre, sono previsti anche appuntamenti delle sezioni di pallamano e basket al Palau Blaugrana e della squadra femminile, attesa dalla sfida contro il Granada all'Estadi Johan Cruyff. Nonostante lo sciopero annunciato, secondo quanto riportato da alcune fonti spagnole, il Barcellona avrebbe comunque confermato il regolare svolgimento degli eventi in calendario, puntando a garantire la continuità delle attività sportive e dei servizi destinati ai tifosi.