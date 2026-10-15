Il primo Clasico della stagione 2026-27 della Liga si avvicina a grandi passi. Barcellona e Real Madrid si affronteranno domenica 25 ottobre (ore 21:00) allo Spotify Camp Nou. Sul campo, il Barça è attualmente in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sui blancos, quarti in classifica, e vanta una differenza reti di +16. Tuttavia, l'ex giocatore del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' ha espresso grande fiducia nella squadra di Mourinho con tanto di provocazione verso il club blaugrana.

Clasico, Guti stuzzica il Barcellona: "Vediamo se riescono a lottare per la Champions League"

Real Madrid per ben 24 anni, tra giovanili e prima squadra, e dunque non è certo nuovo ad una sfida come questa. L'ex centrocampista dei blancos ha deciso di accendere subito l'atmosfera nonostante al fischio di inizio manchino ancora poco meno di due settimane. Come ricordiamo, la sfida si giocherà domenica 25 ottobre allo Spotify Camp Nou. José María Gutiérrez, noto a tutti come Guti , sa benissimo cosa si prova nel giocare il Clasico. Lo spagnolo in carriera ha vestito la maglia delper ben 24 anni, tra giovanili e prima squadra, e dunque non è certo nuovo ad una sfida come questa. L'ex centrocampista dei blancos ha deciso di accendere subito l'atmosfera nonostante al fischio di inizio manchino ancora poco meno di due settimane. Come ricordiamo, la sfida si giocherà domenica 25 ottobre allo Spotify Camp Nou.

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Parlando al programma

'El Chiringuito'

, lo spagnolo ha ricordato che "al Barcellona manca la vittoria della Champions League, vediamo se lotteranno per conquistarla". Parole che ovviamente sanno di provocazione verso la squadra di Hansi Flick. Tuttavia, Guti non ha fatto a meno di riconoscere l'eccellente stato di forma del club blaugrana: "Finora in questa stagione non c'è stata alcuna squadra in grado di tenere il loro passo. Sono una grande squadra e mostrano una serenità che al Real Madrid al momento manca".

MADRID, SPAGNA - 30 SETTEMBRE: Jose Maria Gutierrez (a destra), del Real Madrid, contende il pallone a Lucho, del Marsiglia, durante la partita del Gruppo C di Champions League tra Real Madrid e Marsiglia, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 30 settembre 2009 a Madrid, in Spagna. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto di fare un pronostico sulla partita, l'ex centrocampista si è limitato a rispondere: "Il Barcellona non travolgerà il Real Madrid". Parole che possono dire molte cose perché come sappiamo il calcio sa regalare grandi sorprese e nonostante i catalani al momento siano visti per favoriti, non è certo escluso che il Real Madrid possa uscire dal Camp Nou con i tre punti. Ma questo lo sapremo solo dopo il fischio finale.