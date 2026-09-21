L'ex giocatore del Napoli potrebbe prendere il posto di Grimaldo anche in nazionale
"Perché mi stai riprendendo?", Boniface si gode un giro in bicicletta e poi...
Miguel Gutierrez, dopo una sola stagione a Napoli, ha lasciato il calcio italiano per giocare in Germania. Al Bayer Leverkusen sembra stia riuscendo ad inserirsi al meglio e, a detta sua, ci sarebbero i presupposti per essere chiamato anche in Nazionale. Fino ad ora, per lui, soltanto cinque apparizioni ai Giochi olimpici con la Spagna dei grandi nel 2024 e un'amichevole nel 2023. Ora, sogna una maggiore considerazione.
Gutierrez senza paura: "Voglio la chiamata della Spagna"Classe 2001, Gutierrez ha giocato già nelle categorie inferiori della Spagna. Dall'Under 17 all'Under 21, ma non si è ancora riuscito ad imporre nella Selezione "dei grandi". Terzino sinistro di ruolo, ha preso il posto dell'esperto Alejandro Grimaldo nel Bayer Leverkusen. Il 31enne, infatti, ha sposato la causa dell'Atletico Madrid, tornando a giocare in patria. Non è escluso affatto però che, ben presto, l'ex Napoli possa rimpiazzare il connazionale anche in Spagna. Gutierrez, d'altra parte, è stato molto chiaro al termine dell'ultima partita di Bundesliga.
"Indubbiamente è un obiettivo la nazionale", ha spiegato il 25enne, ma "è difficile dato che si sono appena laureati campioni del mondo. Non posso far altro che lavorare e attendere la mia occasione". A proposito dell'ultimo match, Gutierrez ne è stato indiscutibile protagonista, con un assist per Shick nel primo tempo e una rete nel secondo. L'ambientamento in Germania, insomma, procede più che bene: "Sono davvero felice in questo club. Essendoci tanti top players è più facile giocare".
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