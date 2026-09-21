"Perché mi stai riprendendo?", Boniface si gode un giro in bicicletta e poi...

Miguel Gutierrez, dopo una sola stagione a Napoli, ha lasciato il calcio italiano per giocare in Germania. Al Bayer Leverkusen sembra stia riuscendo ad inserirsi al meglio e, a detta sua, ci sarebbero i presupposti per essere chiamato anche in Nazionale. Fino ad ora, per lui, soltanto cinque apparizioni ai Giochi olimpici con la Spagna dei grandi nel 2024 e un'amichevole nel 2023. Ora, sogna una maggiore considerazione.

Gutierrez senza paura: "Voglio la chiamata della Spagna"

, Gutierrez ha giocato già nelle categorie inferiori della Spagna. Dall'Under 17 all'Under 21, ma non si è ancora riuscito ad imporre nella Selezione "dei grandi". Terzino sinistro di ruolo, ha preso il posto dell'esperto Alejandronel Bayer Leverkusen. Il 31enne, infatti, ha sposato la causa dell', tornando a giocare in patria. Non è escluso affatto però che, ben presto, l'ex Napoli possa rimpiazzare il connazionale anche in Spagna . Gutierrez, d'altra parte, è stato molto chiaro al termine dell'ultima partita di Bundesliga.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 20 SETTEMBRE: Miguel Gutierrez del Bayer 04 Leverkusen festeggia il gol del 2-0 della sua squadra con i compagni durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Bayer 04 Leverkusen e RB Leipzig alla BayArena il 20 settembre 2026 a Leverkusen, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

"Indubbiamente è un obiettivo la nazionale", ha spiegato il 25enne, ma "è difficile dato che si sono appena laureati campioni del mondo. Non posso far altro che lavorare e attendere la mia occasione". A proposito dell'ultimo match, Gutierrez ne è stato indiscutibile protagonista, con un assist per Shick nel primo tempo e una rete nel secondo. L'ambientamento in Germania, insomma, procede più che bene: "Sono davvero felice in questo club. Essendoci tanti top players è più facile giocare".

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Per l'ex conoscenza della Serie A sono arrivati anchedal suo allenatore Carles Martinez: "Ha saputo in partita come giocare tanto da esterno quanto all'interno del campo, creando problemi sulle corsie laterali del Lipsia". Durante l'attuale sosta nazionali, Gutierrez rimarrà in Germania, ma a suon di prestazioni di così alto livello, la chiamata di De La Fuente