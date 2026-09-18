Si avvicina l'inizio della Nations League e la prima uscita della Spagna di De la Fuente da squadra campione del Mondo. Il tecnico della Roja ha diramato oggi le convocazioni per questo impegno confermando, sostanzialmente, il blocco che ha vinto il Mondiale ma con qualche novità.

Le convocazioni di De la Fuente per la Nations League

La prossima settimana è quella della. La prima volta che rivedremo scendere in campo molte formazioni dopo la fine del Mondiale. Tra queste, ovviamente, la nazionale campione: la. Gli uomini di De la Fuente sono attesi da quattro impegni: la prima gara è contro l'a Wembely, il 29 settembre allo stadio Sánchez-Pizjuán arriva la, il tre ottobre è il turno dellaad Oviedo. Questa maratona di quattro match terminerà a Spalato con una seconda gara contro la Croazia.

Il tecnico della Spagna ha reso nota oggi la lista dei giocatori convocati per questo impegno. Ed ha, in poche parole, confermato il blocco che lo ha condotto alla vittoria del Mondiale superando l'Argentina in finale. Una riconferma non totale perché ci sono quattro novità. Sono quattro, infatti, i calciatori che hanno preso parte alla Coppa del Mondo e che non sono nella lista. Si tratta di Joan García, il portiere, che ha un infortunio al ginocchio, di Marcos Llorente che ad inizio mese ha annunciato il suo ritiro dalla Roja, e infine di Gavi e Borja Iglesias.

MILAN, ITALIA- MAGGIO 17: Josep Martinez di FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia al termine della partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Al loro posto, quindi, ecco dei volti nuovi: il portiere dell'Inter Josep Martinez che aveva già esordito con la maglia rossa nel 2021, poi Eric Garcia e anche un nuovo difensore centrale: Huijsen del Real Madrid. Torna con la nazionale anche Fermin che aveva saltato il Mondiale a causa di un infortunio ad un piede nell'ultima partita dello scorso campionato. Anche in attacco arriva un volto nuovo: è Roberto dell'Espanyol, che si è messo in luce con i suoi sei gol in Liga.

Vuelve el equipo de todo un país, vuelve la @SEFutbol.



Luis de la Fuente ofrece la lista de convocados para los próximos partidos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/e21FH1W5wj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Ecco la lista completa

Portieri: Unai Simón, David Raya e Josep Martínez.

Difensori: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Laporte, Pubill, Huijsen, Cucurella e Grimaldo.

Centrocampisti: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena e Fermín.

Attaccanti: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine, Yamal e Víctor Muñoz.