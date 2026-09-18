Passo dopo passo ci si avvicina sempre più al giorno in cui verrà incoronato il nuovo vincitore del Pallone d'Oro. Ancora non è ufficiale la lista dei 30 candidati finali ma è chiaro che tra questi ci sarà anche Harry Kane. L'attaccante inglese ha impiegato poco tempo nel diventare il punto di riferimento del Bayern Monaco. I suoi gol parlano da soli, ma basteranno per vincere il prestigioso premio individuale? L'attaccante dei bavaresi ha risposto così in un'intervista rilasciata a MARCA.

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Kane tra Bayern Monaco e Pallone d'Oro: gli obiettivi dell'attaccante inglese

In soli tre anni con la maglia delHarry Kane ha collezionato numeri semplicemente mostruosi:. Il suo grande impatto con il club bavarese lo si è visto già nella sua stagione di esordio quando in un colpo ha battuto il record di Luca(17 reti in 11 giornate) e quello di Uwe(30 reti nella prima stagione con il Bayern). Con la squadra di, inoltre, il classe '93 ha cominciato a togliersi anche le prime soddisfazioni personali mettendo in bacheca 2 Bundesliga, 2 Supercoppe di Germania ed 1 Coppa Nazionale. Sicuramente troppo poco per un campione del suo calibro ma adesso è arrivato infatti il momento di puntare a traguardi più ambiziosi, a cominciare dalla

Proprio Kane, in un'intervista rilasciata a MARCA, ha parlato dei suoi obiettivi da raggiungere con la sua squadra: "Vogliamo ripetere la grande stagione che abbiamo fatto l'anno scorso. In Champions League siamo stati sfortunati ma abbiamo fame e un grande allenatore che ci può aiutare". Il Bayern Monaco ha iniziato la stagione europea alla grande con un dominante 5-0 al Bodo Glimt ma la strada per la finale di Madrid è ancora lunga. La finale, come ricordiamo, si giocherà al Wanda Metropolitano, uno stadio che a HuriKane non lascia buoni ricordi: "Ci ho perso la finale con il Tottenham ed è stato un momento difficile. Spero di rivivere una storia diversa".

Dagli obiettivi con il Bayern a quelli personali. Primo tra tutti il Pallone d'Oro, un premio al quale il nativo di Leytonstone sarà uno dei principali candidati ma Kane non si sbilancia più di tanto: "Molto complicato. Non mi è mai piaciuto parlare di me stesso. Quello che posso dire è che la scorsa stagione è stata incredibile sia a livello personale che di squadra. Ho toccato le 73 reti stagioni e questi numeri dicono molto. Di questo posso solo ringraziare i miei compagni, ma il Pallone d'Oro non è nelle mie mani".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 10 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il secondo gol della sua squadra con i compagni Jonathan Tah e Dayot Upamecano durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Bayern Monaco e FK Bodø/Glimt, disputata alla Football Arena di Monaco il 10 settembre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Quest'anno il prestigioso premio individuale verrà consegnato a Londra, la capitale della sua patria. Un buon presagio?: "Molte persone me lo hanno detto - continua Kane - il fatto che si tenga a Londra è una sensazione molto particolare. Dovremo aspettare cosa succederà". Tornando al campo, Kane sarà impegnato questa sera nella sfida casalinga del suo Bayern contro l'Union Berlino. Ultima partita prima della sosta per le Nazionali.