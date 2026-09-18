Il leggendario stadio Monumental del River Plate ha deciso di presentarsi al grande pubblico con un look completamente nuovo, tirato a lucido per un appuntamento che farà emozionare milioni di tifosi in tutto il mondo: l'ultimo ballo con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi.

Non è solo questione di emozioni, ma di impatto visivo. Come riporta TYC Sport, la dirigenza del River ha messo mano alla zona della tribuna "Sívori" installando più di mille metri di strisce LED ad alta efficienza. Il risultato è uno striscione luminoso lungo 157 metri che veste l'impianto dei colori sociali del club, studiato con un trattamento speciale per mantenere quel rosso inconfondibile anche in pieno giorno. Un colpo d'occhio pazzesco, pensato per fare da cornice perfetta alle grandi notti sudamericane.

Monumental, arriva un terreno di gioco all'altezza delle leggende

Ma i lavori non si sono fermati all'esterno. Sotto i tacchetti dei campioni ci sarà una vera e propria opera d'ingegneria botanica. Il prato è stato completamente sostituito con una superficie ibrida all'avanguardia — composta per il 95% da fibre naturali e per il cinque percento da fibre sintetiche — e arricchita con semi importati per garantire resistenza e prestazioni al top.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Gestire il cantiere non è stato semplice tra piogge battenti, temperature rigide e persino i calendari fitti dei concerti. Per evitare brutte figure, il club ha dovuto calare l'asso installando impianti di illuminazione artificiale e sistemi di riscaldamento mirati per far crescere l'erba tramite forzature tecnologiche.

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