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Olympique Marsiglia-Paris Saint-Germain è uno degli incontri più interessanti del weekend. Le due squadre si trovano in momenti storici differenti, con i parigini che sono sempre più padroni del calcio europeo e i marsigliesi che continuano a vivere l'eterno ritorno dell'orrore. Due club bloccati nel successo e nel fallimento, accomunati sempre e comunque dall'odio sportivo verso l'altro.

Il PSG ha iniziato la stagione in maniera altalenante. Ciò non dovrebbe preoccupare, in quanto la squadra allenata da Luis Enrique entra in condizione verso la parte calda della stagione, a maggior ragione con l'estate contrassegnata dal Mondiale centro-nord-americano. Dall'altra parte, l'OM ha vinto solamente una partita dall'inizio della nuova annata, complicando la posizione di Bruno Genesio sulla panchina dei biancoazzurri. Dopo l'addio di Roberto De Zerbi, il club ha rinnovato tutto l'organigramma e ha iniziato a sistemare i conti, gravemente impennati con RDZ, Benatia e Longoria.

La sfida in programma domenica sera porta con sé temi e drammi ben superiori ai soli 90' di gioco: la posta in gioco simbolica si alza e mette a tema il riscatto sociale del sud, l'eredità sessantottina e la musica di Gainsbourg.

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