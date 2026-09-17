Qatar Sports Investments, fondo sovrano qatariota che controlla PSG e Braga, ha comprato un terzo club. Si tratta di una squadra della seconda divisione belga, il KAS Eupen.

Il QSI completa l'acquiszione del KAS Eupen

Il fondo sovrano qatariota QSI, già noto per possedere il Paris Saint-Germain e il Braga, ha ulteriormente ampliato la sua presenza nel mondo del calcio. Lo ha fatto acquistando un terzo club: il KAS Eupen,che milita nell'equivalente locale della Serie B. "Qatar Sports Investments è lieta di annunciare che l'acquisizione della KAS Eupen è stata finalizzata", si legge nel comunicato stampa del fondo. La squadra belga, in realtà, era già sotto controllo del fondo qatariota che, dal gennaio 2025, si occupava infatti della

Nello stesso comunicato, inoltre, i nuovi proprietari hanno tracciato le linee guida di quello che sarà il futuro del KAS Eupen: "Continueremo a lavorare per la crescita sostenibile del club nel lungo periodo, rafforzando la struttura societaria e la rosa della prima squadra, promuovendo i giovani talenti e stringendo nuove partnership commerciali". L'obiettivo dichiarato, quindi, è quello della valorizzazione dei nuovi talenti e della promozione e sviluppo del brand a livello internazionale.

🤝 PSG : QSI s'offre intégralement Eupen, club de D2 belgehttps://t.co/l2Xadd5KfN — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2026

E, parlando di, Eupen potrebbe diventare una casa per molti di loro. Il fondo di investimento, infatti, potrebbe voler usare il suo nuovo club come una sorta di succursale, un club satellite del PSG sul modello delcon lo. La piccola squadra belga, quindi, diventerebbe utile a far crescere i, tanti, giovani talenti prodotti dalle giovanili del club parigino.

Promesse future del calcio che, però, non sempre possono avere lo spazio necessario a mettersi in mostra rimanendo della rosa di Luis Enrique. All'Eupen, invece, avrebbero la possibilità di giocare con più continuità e di mettersi in mostra: cosa che tornerebbe utile al QSI stesso che realizzerebbe, tramite la loro vendita, importanti plusvalenze.