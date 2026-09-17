La Supercoppa spagnola cambia sede, ma soltanto provvisoriamente. Infatti, l'accordo tra la Federazione spagnola e quella saudita, che persiste dal 2019 ed è blindato fino al 2029, è stato stoppato a causa della sovrapposizione, nella prima settimana di febbraio, della Coppa d'Asia. Così, la sede in cui si svolgerà il mini torneo, composto da due semifinali e la finalissima, è Istanbul.

Date e stadi

Şükrü

Saracoğlu.

Come riporta As, nell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Istanbul tra esponenti della Federazione turca e, presidente della, la Federazione calcistica spagnola, sono stati svelati gli stadi che ospiterannoe compagni. Il 2 febbraio alle 20:00 è in programma la prima delle due semifinali, tra, nel catino ribollente del, il

L'indomani, il 3 febbraio alle 20:00, sarà il turno di Real Madrid e Real Sociedad, impegnate nella casa del Besiktas, la Vodafone Arena. La finale, invece, è stata designata per sabato 6 febbraio, sempre alle 20:00, ma nel gigantesco impianto del Galatasaray, l'Ali Sami Yen. Il format prevede la partecipazione del campione de La Liga (il Barcellona), il secondo classificato (il Real Madrid), il vincitore della Copa del Rey (la Real Sociedad) e la finalista della coppa (l'Atletico Madrid).

La felicità di Louzan

Il torneo, esteso a quattro squadre nel 2019, frutterà alla Federazione spagnola un totale di, da dividere fra le quattro partecipanti. Le parole dialla cerimonia: ". Istanbul ha ospitato la finale della Champions League del 2005 e, più recentemente, nel 2023 e l'Europa League del 2026. Ha infrastrutture, stadi e una grande base di tifosi.".

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 11 GENNAIO: I giocatori dell'FC Barcelona posano per una foto con la Supercoppa di Spagna dopo la vittoria nella finale tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata l'11 gennaio 2026 al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nell'ultima edizione, tenutasi nel gennaio 2026 in Arabia Saudita, fu il Barcellona di Flick a trionfare nel Clasico, al termine di una partita spettacolare, piena di colpi di scena e decisa, neanche a dirlo da Raphinha. L'albo d'oro sorride ai blaugrana, vincitori per ben 16 volte del torneo. Alle spalle insegue il Real, che ha trionfato 13 volte. Il massimo cannoniere della storia è Leo Messi, autore di 14 gol.