Gian Piero Gasperini frena gli entusiasmi in casa Roma. L'ex allenatore dell'Atalanta, con un passato anche all'Inter, è convinto che parlare di obiettivo Scudetto a neanche un mese dall'inizio del campionato sia fin troppo prematuro. Occorre pazienza per capire fin dove possa spingersi la sua squadra.

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Gasperini predica calma: "Sfida Scudetto con l'Inter? Direi di no"

Il tecnico classe 1958 è piuttosto navigato nel settore e non vuole fare passi più lunghi delle proprie gambe. Il rischio di pagare affermazioniè sempre dietro l'angolo e allora meglio andarci con i piedi di piombo. L' Inter è storicamente la sua, non avendola mai battuta negli ultimi 17 incroci consecutivi, tra Atalanta e Roma. Inoltre, proprio in nerazzurro, visse una delle sue parentesi meno performanti della carriera. Insomma, l'Inter non gli porta affatto bene, né da compagno né da avversario.

E così, a due giorni dall'attesissimo Roma-Inter dell'Olimpico, Gasperini ha analizzato l'impatto che questa partita può avere sul suo campionato. Dopo 4 giornate soltanto giallorossi e nerazzurri hanno 12 punti e lo scontro diretto farà perdere terreno ad una delle due o a entrambe. Andare alla sosta con 15 punti su 15 sarebbe il miglior modo per candidarsi alla lotta Scudetto. Allo stato attuale delle cose, però, Gasperini non sente il bisogno di fissare obiettivi.

ROMA, ITALIA - 13 SETTEMBRE: L'allenatore della AS Roma Gian Piero Gasperini durante una conferenza stampa al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 13 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

"Scudetto? Non si alza in questo modo l'asticella", ha esordito l'allenatore. Proseguendo: "Gli obiettivi possono essere fissati soltanto dopo che siano trascorse circa venti giornate. Dopo 4 o 5 gare stagionali questa operazione non ha alcun significato". Oltre alla prolificità offensiva, Malen e compagni hanno sorpreso anche per la solidità difensiva. Fin qui è stato incassato soltanto un gol, mentre sono addirittura sei quelli subiti dall'Inter. Non sarà certamente una sfida decisiva per il vertice, ma le ambizioni della Roma passano per forza di cose da questa gara.