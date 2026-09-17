L'avventura di Todd Boehly alla guida del Chelsea è arrivata ufficialmente ai titoli di coda. Con un comunicato diffuso nelle prime ore della mattina, il club londinese ha annunciato una svolta societaria epocale: l'imprenditore americano e il dirigente Mark Walker hanno deciso di cedere le rispettive quote — pari al 12,8% ciascuno — all'azionista di maggioranza Clearlake Capital.

Si chiude così un ciclo iniziato nel tumultuoso 2022, quando il consorzio guidato da Boehly rilevò la società dalle mani di Roman Abramovich per una cifra monstre di 2,3 miliardi di sterline, spinto dall'urgenza di blindare il futuro dei Blues dopo le sanzioni internazionali. In questi anni, tra turbolenze di campo e una rivoluzione costante sul mercato, la presidenza americana ha dovuto navigare in acque apertamente tempestose. Sotto la sua gestione, tuttavia, il bacheca del club si è arricchita di una Conference League e di una Coppa del Mondo per club FIFA, oltre al quarto posto conquistato in Premier League nella stagione 2024/25 che aveva restituito ossigeno e ambizione a una squadra oggi affidata alla guida tecnica di Xabi Alonso.

Club Statement: Chelsea Football Club announces ownership transition. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2026

Il nuovo assetto societario del Chelsea e il "nodo" Strasburgo

Con questa operazione, il fondo di investimento guidato daalza la sua partecipazione fino a sfiorare la totalità, controllando ora ilAllo stesso tempo vengono anche rilevate le quote dello, il club francese inserito nell'orbita del gruppo. Resta invece saldamente ancorato al progetto il miliardario svizzero, che pur avendo alleggerito la sua posizione mantiene il ruolo di socio e azionista di rilievo.

Nonostante il terremoto ai vertici, la linea guida per il futuro immediato sembra improntata alla continuità. La nota ufficiale diramata dal club specifica infatti che non ci saranno scossoni nella gestione quotidiana, nella dirigenza o nella strategia sportiva tracciata fin qui.

LONDRA, INGHILTERRA - 4 AGOSTO: Lo stemma del Chelsea su una bandiera durante l'amichevole pre-campionato tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 4 agosto 2021 a Londra, Inghilterra. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

I saluti e il ringraziamento di Boehly

Nel momento dei saluti, l'ormai ex presidente ha voluto ripercorrere con orgoglio gli anni trascorsi a Stamford Bridge, riconoscendo il valore del lavoro di squadra svolto in un contesto tutt'altro che semplice.

"È stato un onore presiedere il Chelsea Football Club. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a garantire un futuro brillante al Club, tra cui la Premier League inglese, gli allenatori e i giocatori, il talentuoso team dirigenziale e lo staff del Chelsea, e i fedeli tifosi" ha dichiarato Boehly, sottolineando la bontà delle scelte condivise con i partner in questi anni. Ora si apre una pagina nuova, dove Clearlake avrà la totale responsabilità di dare stabilità a un gigante del calcio europeo che cerca continuità e vittorie.