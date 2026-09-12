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Il Chelsea prosegue nel suo percorso iniziato con Xabi Alonso. Entrambi provenivano da una stagione '25-'26 parecchio complicata. Il tecnico spagnolo è stato esonerato precocemente dal Real Madrid, dopo qualche risultato non gradito e un rapporto non idilliaco con lo spogliatoio. Il club londinese invece aveva iniziato l'anno con tante speranze sull'operato di Enzo Maresca, ma anche l'allenatore italiano ha lasciato la nave in inverno, mollando la squadra a Liam Rosenior, incapace di apportare qualche nota positiva alla sua squadra.

Il matrimonio fra le due parti sembrerebbe reggere fino a questo momento. Il Chelsea di Xabi Alonso è una squadra molto particolare, che tiene poco il pallone ma finalizza tanto e bene. I presupposti affinché la stagione continui su questi binari ci sono, soprattutto in virtù del grosso mercato fatto durante l'estate.

Guai in difesa per il Chelsea

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Morgan Rogers del Chelsea festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Hull City a Stamford Bridge, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Patrick Khachfe/Getty Images)

La squadra di Xabi Alonso ha portato a casa degli ottimi risultati in questo inizio di stagione. I Blues hanno cominciato con un pirotecnico 2-3 sul Fulham, proseguendo con il 2-0 in EFL Cup contro il Luton Town, il 4-3 contro il Brighton di Hurzeler, la sconfitta per 2-1 contro l'Arsenal, la vittoria nel turno successivo di EFL contro il Leeds per 6-3 e infine il pareggio odierno per 2-2 contro l'Hull City. Tuttavia, già in questo filone di partite si può notare un certo pattern, che dura da ben prima dell'arrivo di Xabi Alonso.

La doppietta di Mohamedha proseguito la terribile statistica che sta inficiando il buon lavoro del tecnico spagnolo. Il Chelsea infatti non riesce a mantenere la porta inviolata da ben, confermando le grandi problematicità a livello difensivo, parzialmente attenuate dalla cessione di Robert Sanchez e dall'arrivo del grande portiere argentino Emiliano "El Dibu" Martinez. Questa clamorosa statistica non accadeva da oltreper il Chelsea ed è anche la prima volta in 10 anni che i Blues subiscono due o più gol nelle prime quattro di Premier League.