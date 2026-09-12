Oggi i biancorossi hanno avuto vita facile contro il Borussia Mönchengladbach
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Goleada del Friburgo di Julian Schuster: Il Grifone ne segna cinque contro il Borussia Mönchengladbach e si porta primo nella classifica della Bundesliga a pari punti con il Borussia Dortmund. Attualmente quinto il Bayern Monaco che giocherà domani con l'Elversberg.
Il Friburgo ne segna cinque e diventa primo in BundesligaUn pomeriggio da pioggia di gol nel campionato tedesco: in totale 19 reti in cinque partite. Anche se, le più importanti sono certamente le due vittorie delle prime della classe: il Borussia Dortmund e il Friburgo. I gialloneri di Niko Kovac passeggiano sul Paderborn vincendo tre a zero con gol di Silva e doppietta di Nmecha. La vera sorpresa di giornata, e non solo, è però il Friburgo che ha rifilato cinque gol al Mönchengladbach.
Ed in questo inizio di Bundesliga il Friburgo è davvero la squadra rivelazione. Finora, infatti, la squadra di Schuster non ha mai sbagliato: tre partite, tre vittorie. Il che significa nove punti conquistati e prima posizione: a pari merito con il più quotato Borussia Dortmund. Insegue, fermo a quattro punti, il Bayern Monaco di Kompany che, nell'ultima giornata, ha pareggiato con lo Schalke O4. E che, però, giocherà domani. In terza posizione troviamo l'Asburgo a sette punti e subito sotto l'Elversberg con sei punti. Ed è proprio l'Elversberg che affronterà Kane e compagni: se i bavaresi dovessero vincere potrebbero riprendere ad insidiare le prime due della classifica.
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