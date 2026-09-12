Il Wrexham finisce al centro di una clamorosa e accesa disputa burocratica con le autorità del Galles dopo aver riqualificato la propria base di allenamento, il Colliers Park, senza i permessi di costruzione completi. I dirigenti del club gallese presentano infatti la richiesta ufficiale per un nuovo padiglione solamente nel mese di agosto, quando gli operai hanno ormai quasi terminato l'intero edificio. La società sportiva completa definitivamente i lavori strutturali a settembre, ancor prima di ricevere il semaforo verde da parte del North Wales Council. Questa anomala procedura retroattiva fa inevitabilmente storcere il naso alle istituzioni, scatenando un vero e proprio caso politico attorno alla squadra di proprietà delle note star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Wrexham, il duro attacco del Comune

Il presidente del comitato di pianificazione del consiglio comunitario di, il consigliere Mike, attacca duramente l'operato del club calcistico. Il politico non fa sconti e critica apertamente la mancanza di trasparenza della: "Vorrei che le persone si mettessero in regola e non presentassero domande retroattive solo perché fa comodo".rincara la dose e invia una stoccata precisissima ai proprietari, rifiutando qualsiasi trattamento di favore per la celebre squadra: "La squadra di calcio sta andando molto bene, tutti lo applaudiamo, ma non è una scusa per non seguire correttamente la procedura". Le istituzioni locali ribadiscono fermamente l'assoluta uguaglianza davanti allaurbanistica: "Non è diverso da qualsiasi altra domanda retroattiva".

WREXHAM, GALLES - 9 GENNAIO: Ryan Reynolds, attore e imprenditore canadese-statunitense nonché comproprietario del Wrexham, osserva il campo prima della partita del terzo turno della Emirates FA Cup tra AFC Wrexham e Nottingham Forest, il 9 gennaio 2026 a Wrexham, in Galles. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La giustificazione e le scuse ufficiali

Il Chief Strategy Officer del club, Aidan, interviene rapidamente per spegnere l'incendio mediatico e offre scuse formali al comitato locale. Ilcerca di placare la rabbia dei residenti e ammette il paleseprocedurale della società sportiva: "Il club riconosce che le autorità garantiscono normalmente i permessi prima dell'inizio dei lavori, e ci scusiamo sinceramente con il comitato e i residenti locali". Il club difende comunque la buona fede dele spiega le motivazioni dietro questa fretta operativa: "Il club ha cercato di svolgere i lavori durante la pausa estiva, quando l'attività nel sito si riduce significativamente, permettendo di gestire efficacemente l'attività di costruzione e i relativi impatti". Ora la palla passa ai consiglieri locali, i quali valuteranno l'interoprima di procedere con la votazione definitiva sul futuro dell'impianto sportivo.