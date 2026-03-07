Wrexham, Okonkwo alla vigilia della sfida con il Chelsea: “Studio da Cech”

L'ex icona del Chelsea e dell'Arsenal ha preso sotto la sua ala Okonkwo, aiutandolo a sviluppare le sue abilità tecniche e la sua forza mentale. Il portiere ha spesso ricordato il valore di quell'esperienza: "Petr è stato fondamentale per me quando ero bambino. Mi ha insegnato a mantenere la calma e il relax. Continuavo a sbagliare e lui diceva: 'Scommetto che se fossi più grande, te ne accorgeresti. Non pensare di dover fare in un certo modo, resta semplicemente rilassato'. È il miglior consiglio che abbia mai ricevuto ed è quello che faccio ancora oggi." Oltre all'etica del lavoro appresa da Cech, Okonkwo ha citato anche David De Gea come sua grande fonte di ispirazione, soprattutto per la predilezione verso parate istintive e altamente spettacolari.