Ivan Toney è sempre più primo nella classifica marcatori della Saudi Pro League e minaccia CR7, a caccia della Scarpa d'Oro saudita per tre anni di fila. Sono 29 gol+assist per l'ex Brentford.

Francesco Lovino Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 12:16)

Ivan Toney, 29enne inglese, sta riscrivendo la storia in Arabia Saudita e mette nel mirino il titolo di capocannoniere del campionato. L'ideale sarebbe vincere anche il campionato con l'attaccante sempre più intenzionato a rovinare i piani di Cristiano Ronaldo.

Cristiano, guarda che Toney! È un Ivan Toney in grande spolvero quello che ha marcato per la 24esima volta in campionato, garantendo alla sua squadra di portarsi momentaneamente in vetta. Il 3-1 sull'Al Ittihad, infatti, ha consentito a Kessié e compagni di scavalcare l'Al Nassr di Sergio Conceicao per una notte. L'Al Ahli ora guarda tutti dall'alto verso il basso con i suoi 62 punti. Nonostante ciò, a fare notizia al netto del primato, è la straordinaria cifra di 29 contribuzioni attive al gol da parte di Ivan Toney, frutto di 24 reti e 5 assist. Mai nessuno ha fatto meglio ed è stato, così, scavalcato Omar Al Somah che nella stagione 2015-2016 si fermò a 28 in questa graduatoria.

Mancano ancora 9 partite da giocare e nella classifica marcatori Toney è primo in solitaria. Cristiano Ronaldo, attualmente ai box, è fermo a 22 centri. La lotta per il titolo di goleador saudita, dunque, almeno quest'anno potrebbe non essere scontata.

CR7, Scarpa d'Oro a rischio? — Da quando è arrivato in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo non ha mai vinto il campionato nonostante sia sempre stato tra i trascinatori della sua squadra. Difatti, si è aggiudicato i galloni di miglior cannoniere tanto nel 2024, quanto nel 2025. Nella prima occasione sono stati 31 i gol realizzati, nella seconda uno in meno, 30.

Mai come in questa annata, invece, vincere nuovamente la Scarpa d'Oro saudita risulta complicato. Si tratterebbe, in ogni caso, di un primato storico. Infatti, mai nessun calciatore europeo è stato miglior marcatore in Saudi Pro League per tre stagioni consecutive.

A tal proposito, le dichiarazioni di Ivan Toney avranno fatto sicuramente storcere il naso a CR7: "Quando sei a questo punto di stagione e sei vicino alla vetta della classifica gol, è un po' come, 'Ok, lasciami restare qui adesso. E ovviamente, sappiamo che i gol fanno vincere le partite ed è quello che sto cercando di fare per la squadra e aiutarci in campionato. Quindi sì, voglio provare a restare lì adesso."

Il primo pensiero, pertanto, rimane il collettivo: "Ovviamente, più gol segno, più possibilità abbiamo di vincere le partite e questo ci aiuterà anche in campionato, quindi questo è il mio obiettivo principale."