Nantes-Angers, i migliori marcatori dei due club in questo derby francese

La squadra di casa proverà a conquistare i tre punti per sperare ancora nella salvezza, mentre gli ospiti per avvicinarsi un po' di più alla zona Europa

Jacopo del Monaco 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 10:16)

Nei match in cui il Nantes e l'Angers hanno giocato contro, tanti sono stati i calciatori che hanno messo il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Proprio le due squadre menzionate, infatti, nella giornata odierna si affronteranno in occasione della giornata numero 25 della Ligue 1. L'incontro, che avrà inizio alle ore 17:00, si terrà presso lo Stade de la Beaujoire e metterà in palio tre punti importanti ai fini della classifica. In attesa del fischio d'inizio di questa sfida della massima competizione transalpina, vediamo insieme i nomi dei migliori marcatori dei due club in questo match.

I migliori marcatori del Nantes contro l'Angers — Nelle partite giocate contro la squadra bianconera, il Nantes ha segnato 108 reti. Al primo posto di questa speciale classifica a tinte gialloverdi, nonché nelle sfide in generale tra i due club, troviamo Philippe Gondet. Venuto a mancare nel 2018, nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di prima punta vestendo la maglia del Nantes tra gli anni '60 ed i primi anni '70 e, contro i bianconeri, ha segnato nove reti. Nella stagione 1965/1966, tra l'altro, ha segnato due doppiette contro l'Angers: una nel match di campionato vinto 5-3 e l'altra nella vittoria per 3-0 in semifinale.

Dopo Gondet troviamo altri due calciatori francesi che, durante la loro esperienza con la maglia gialloverde, hanno segnato entrambi sette gol contro l'Angers. Il primo risponde al nome di Jacky Simon, il quale ha giocato per i Canarini negli anni '60 e ha segnato contro i bianconeri una doppietta nella gara di ritorno della stagione 1963/1964, quando i due club hanno pareggiato 3-3. A pari merito con la seconda punta troviamo un altro transalpino, vale a dire Bernard Blanchet. Classe 1943, durante la sua carriera calcistica ha vestito la maglia gialloverde per dodici anni, per la precisione dal 1962 al 1974.

I bianconeri che hanno segnato più gol contro i gialloverdi — Nel corso della storia di questa sfida, l'Angers ha segnato meno gol rispetto ai loro avversari di oggi, per la precisione 66. Per la squadra bianconera, al primo posto troviamo due calciatori a quota tre reti. Il primo è Marc Berdoll, che la militato tra le fila dei Scoïstes prima dal '70 al '76 ed in seguito dal 1980 al 1982 segnando, contro il Nantes, due reti in altrettante competizioni nel '73 e l'altra risalente al mese di gennaio del 1981.

L'altro con tre gol contro i gialloverdi è Anthony Modeste, reti segnate nell'edizione della Ligue 2 2009/2010 con tanto di doppietta nel match d'andata. In seguito, troviamo diversi calciatori che contro i Canarini hanno segnato due reti tra i quali possiamo menzionare Robert Lamartine, Michel Stievenard, Hubert Zenier ed il più recente Himad Abelli, che dallo scorso mese veste la maglia dell'Olympique Marsiglia.

