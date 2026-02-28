È sorprendente quanto accaduto in Francia: per permettere alla squadra di Parigi di preparare al meglio la doppia sfida europea, è stata rinviata la partita in mezzo fra l'andata e il ritorno

Pietro Rusconi Redattore 28 febbraio - 19:16

Il PSG può tirare un sospiro di sollievo. In campionato il Lens ha decisamente rallentato nelle ultime settimane. 1 sconfitta e 1 pareggio per la squadra di Bruno Lage, proiettando così i parigini ad un momentaneo +1 che può diventare un +4 nella serata di oggi. La squadra della capitale infatti sarà occupata alle 21 sul campo del Le Havre, in uno scontro che diventa così fondamentale per mettere una mano sul campionato. In Champions il PSG ha superato con qualche difficoltà di troppo i connazionali del Monaco durante i playoff appena trascorsi.

Le sfide sono finite 3-2 e 2-2, con un aggregato totale di 5-4 per la squadra dello sceicco Al-Khelaifi. Nel doppio confronto il Monaco è sempre stato penalizzato da un'espulsione (Golovin all'andata e M. Coulibaly al ritorno) e il PSG ha sempre trovato le risposte giuste nei suoi fuoriclasse. Così, Doué e Kvara hanno trascinato i rossoblù agli ottavi di Champions. In un remake della finale del Mondiale per Club 2025, i parigini incontreranno il Chelsea di Rosenior. I match sono organizzati per l'11 e il 17 marzo. Date che hanno preso in mezzo la partita PSG-Nantes, la quale ha subito un trattamento speciale per l'occasione.

Il rinvio di PSG-Nantes — PSG-Nantes avrebbe dunque essere disputata nel weekend del 14-15 marzo. Tuttavia, il match è stato spostato alla settimana del 20 aprile. La LFP (lega del calcio francese) ha ufficializzato la decisione dopo la richiesta del PSG e l'assenso del Nantes.

La Lega ha così spiegato le motivazioni all'interno del comunicato dell'ufficialità: "Su richiesta del Paris Saint-Germain, per preparare al meglio la doppia sfida contro il Chelsea negli ottavi di Champions League, e previo accordo con l'FC Nantes, il CDA della LFP ha deciso che la partita PSG-Nantes si giocherà la settimana del 20 aprile. Data e orario verranno ufficializzati in seguito". Inoltre, non è la prima volta che il PSG si avvale di una riconfigurazione degli impegni nazionali per concentrare maggiormente le energie sulle fatiche europee.