Eden Hazard è entrato nel radar dei grandi club europei proprio per il suo passato in Francia . Il talento belga infatti è stato uno degli artefici principali nella vittoria della Ligue 1 con il Lille nel 2011 . Dopo una stagione straordinaria, Hazard è volato a Stamford Bridge per vestire la maglia del Chelsea per ben 7 anni , dove si è tolto parecchie soddisfazioni, prima di coronare il suo desiderio di giocare per il Real Madrid . Con la camiseta dei Blancos Eden ha trascorso 4 stagioni al di sotto delle aspettative, prima di lasciare il calcio giocato nel 2023 a soli 32 anni . Oltre al titolo con il Lille, Hazard ha vinto altri titoli nazionali in Spagna e in Inghilterra , 2 Europa League , 1 Champions League con il Real e numerose coppe nazionali. Il suo più grande rimpianto è non aver messo in bacheca trofei internazionali con la nazionale, essendo stato uno degli uomini chiave di uno dei Belgio più forti di sempre.

I no al PSG di Hazard per amore del Lille

Hazard rivela: "Ogni anno ho avuto contatti con il PSG". L'ex stella sei Diavoli Rossi però, rivela i motivi dietro ai suoi no al club Campione d'Europa: "Nella mia testa era molto chiaro. Quando sono andato via dal Lille, mi sono detto: ‘Non avrò voglia di tornare in Francia in un altro club che non sia il Lille. Se un giorno dovrò tornare, sarà per giocare al Lille e magari finire lì la mia carriera’ - e conclude - Per l'amore verso i tifosi del Lille, non avevo voglia di andare al PSG". Un amore verso il club francese che va oltre il denaro: "Era un club fantastico. Nasser Al-Khelaïfi veniva da me, c’era tanto denaro, c’era sempre una squadra pronta per giocare la Champions League". Ma i piani di Eden per la sua carriera erano altri: "Dato che andava tutto benissimo al Chelsea, il mio sogno dopo era andare al Real, non al PSG per poi andare al Real". Una dichiarazione d'amore vera e propria la sua che farà contenti i tifosi del Lille, ma sicuramente meno quelli del PSG.