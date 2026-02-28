derbyderbyderby calcio estero Hazard e quei no al PSG: “Contatti tutti gli anni, ma ho sempre rifiutato: ecco perché”

Hazard e quei no al PSG: "Contatti tutti gli anni, ma ho sempre rifiutato: ecco perché"

Eden Hazard, ospite in una trasmissione di RMC,ha raccontato dei flirt che ha avuto nel corso degli anni con il PSG. L'ex stella del Belgio ha svelato i motivi dei suoi no al club della capitale francese, dichiarando amore invece verso il Lille.
Ospite speciale nella trasmissione Les Nuits du Cazarre Enchaîné su RMC, Eden Hazard ha spiegato come mai il matrimonio tra lui e il PSG non c'è mai stato. In occasione dell'intervista, l'ex stella del Chelsea svela i motivi dei suoi rifiuti al club francese.

BAKU, AZERBAIGIAN - 29 MAGGIO: Eden Hazard festeggia con il trofeo durante la finale di UEFA Europa League tra Chelsea FC e Arsenal FC al Baku Olimpiya Stadionu il 29 maggio 2019 a Baku, Azerbaijan. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Una carriera breve ma intensa

Eden Hazard è entrato nel radar dei grandi club europei proprio per il suo passato in Francia. Il talento belga infatti è stato uno degli artefici principali nella vittoria della Ligue 1 con il Lille nel 2011. Dopo una stagione straordinaria, Hazard è volato a Stamford Bridge per vestire la maglia del Chelsea per ben 7 anni, dove si è tolto parecchie soddisfazioni, prima di coronare il suo desiderio di giocare per il Real Madrid. Con la camiseta dei Blancos Eden ha trascorso 4 stagioni al di sotto delle aspettative, prima di lasciare il calcio giocato nel 2023 a soli 32 anni. Oltre al titolo con il Lille, Hazard ha vinto altri titoli nazionali in Spagna e in Inghilterra, 2 Europa League, 1 Champions League con il Real e numerose coppe nazionali. Il suo più grande rimpianto è non aver messo in bacheca trofei internazionali con la nazionale, essendo stato uno degli uomini chiave di uno dei Belgio più forti di sempre.

I no al PSG di Hazard per amore del Lille

Hazard rivela: "Ogni anno ho avuto contatti con il PSG". L'ex stella sei Diavoli Rossi però, rivela i motivi dietro ai suoi no al club Campione d'Europa: "Nella mia testa era molto chiaro. Quando sono andato via dal Lille, mi sono detto: ‘Non avrò voglia di tornare in Francia in un altro club che non sia il Lille. Se un giorno dovrò tornare, sarà per giocare al Lille e magari finire lì la mia carriera - e conclude - Per l'amore verso i tifosi del Lille, non avevo voglia di andare al PSG". Un amore verso il club francese che va oltre il denaro: "Era un club fantastico. Nasser Al-Khelaïfi veniva da me, c’era tanto denaro, c’era sempre una squadra pronta per giocare la Champions League". Ma i piani di Eden per la sua carriera erano altri: "Dato che andava tutto benissimo al Chelsea, il mio sogno dopo era andare al Real, non al PSG per poi andare al Real". Una dichiarazione d'amore vera e propria la sua che farà contenti i tifosi del Lille, ma sicuramente meno quelli del PSG.

