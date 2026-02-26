Il difensore era rimasto vittima di un duro scontro con Camavinga. Trasportato in ospedale nelle ultime ore è stato dimesso

Mattia Celio Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 16:32)

Gioia per la qualificazione e soprattutto grande sospiro di sollievo in casa Real Madrid. Nella sfida di ritorno contro il Benfica, i blancos hanno vinto 2-1 e ottenuto così il pass per gli ottavi di finale. Una partita segnata anche dalla grande paura di Raul Asencio. Il difensore è uscito al 77' a seguito di un duro scontro con Eduardo Camavinga ed è stato trasportato in ospedale. Nelle ultime ore il giocatore ha aggiornato sulle sue condizioni.

Real Madrid, Raul Asencio sta bene ed è stato dimesso: "Grazie per il supporto" — Paura passata per Raul Asencio e per il Real Madrid. Il difensore canario, durante la partita di ieri contro il Benfica, è stato vittima di un duro scontro con il compagno Eduardo Camavinga. Rimasto a terra visibilmente dolorante, è subito intervenuto lo staff medico applicando il protocollo previsto per il colpo alla testa. Dato che la situazione era apparsa molto seria, i medici hanno immobilizzato il giocatore e gli hanno applicato un collare cervicale prima di trasportarlo fuori dal terreno di gioco in barella. Al suo posto è entrato David Alaba.

Il giocatore ha dovuto dunque abbandonare il terreno di gioco ricevendo una standing ovation di supporto da parte del Santiago Bernabeu, sotto lo sguardo preoccupati di allenatore e compagni. Trasportato d'urgenza in ospedale, il classe 2003 ha trascorso la notte sotto osservazione ma fortunatamente nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il difensore sta bene ed è stato dimesso.

Lo stesso giocatore, una volta tornato a casa, ha voluto ringraziare i tifosi e i compagni con un messaggio scritto sul proprio social: "Grazie per il vostro supporto. È stato solo uno spavento, ora va tutto bene. Passiamo alla fase successiva: Hala Madrid!". Difficilmente lo si potrà vedere in campo lunedì contro il Getafe ma l'importante è che la paura sia passata.