L'ex River Plate e Atletico Madrid si è opposto alla sostituzione, rimanendo in campo e causando momenti di grande imbarazzo sulla panchina.

Federico Iezzi Collaboratore 28 febbraio - 18:20

Caos e imbarazzo. Non ci sono molte altre parole per descrivere quanto accaduto ieri in Karagumruk-Trabzonspor. Il calciatore argentino Kranevitter, in forza al Karagumruk, ha rifiutato di essere sostituito e ha rispedito in panchina il compagno che stava entrando, tra lo stupore generale del pubblico e della sua panchina.

Caos in Karagumruk-Trabzonspor — Nel calcio, in ogni campionato e a tutti i livelli, le discussioni tra l'allenatore e i calciatori sono all'ordine del giorno. E frequentemente riguardano una sostituzione o una scelta tattica. Più rari sono, invece, i casi in cui il giocatore è riuscito a far cambiare idea al tecnico. Ci è riuscito ieri Matias Kranevitter, nel corso della partita tra Karagumruk e Trabzonspor del massimo campionato di Turchia. Al 35° minuto del primo tempo, dato che l'argentino non stava bene, il tecnico Aleksandar Stanojević ha mandato due uomini a scaldarsi a bordocampo e ne ha richiesto la sostituzione. Il centrocampista, ex di River Plate e Atletico Madrid, si è però rifiutato di lasciare il campo.

Kranevitter rifiuta la sostituzione — Le telecamere hanno ripreso il calciatore mentre mentre, indirizzava dei gesti verso la panchina con il chiaro intento di fermare la sostituzione. Poco dopo ha anche respinto il compagno di squadra che stava entrando in campo, come da disposizioni del tecnico. Kranevitter apparentemente l'ha spuntata: dopo qualche secondo di incertezza e caos il giocatore che doveva sostituirlo è tornato a sedersi in panchina per poi ricevere le scuse del tecnico e un abbraccio di consolazione. L'argentino è quindi rimasto in campo. Almeno fino alla fine del primo tempo, quando Stanojevic lo ha messo in panchina al rientro dagli spogliatoi. Non è chiaro se la decisione sia stata dettata dal problema fisico del giocatore, che evidentemente si sarebbe aggravato, o dalla volontà dell'allenatore di punirlo per quanto accaduto. Questa assurda, e quasi comica situazione, è stata poi del tutto ininfluente ai fini del risultato della partita: 3-1 a favore dei padroni di casa del Trabzonspor e ospiti sempre più ultimi in classifica a soli 13 punti raccolti finora.