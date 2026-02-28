L'infortunio al crociato di Carboni

Valentin, stando a quanto riporta il giornale La Nacion, avrebbe subito una rottura del legamento crociato della gamba destra nella sessione mattutina. Il calciatore classe 2005 è arrivato al Racing in prestito dall'Inter nella sessione di Gennaio, e sarebbe dovuto rientrare a Milano alla fine dell'anno solare. Ma, col sopraggiungere dell'infortunio, il calciatore sarà costretto a stare lontano dai campi per 8 mesi, con il rientro previsto quindi per la fine dell'anno. Fino ad ora il talento argentino aveva collezionato 5 presenze con la maglia del Racing, e a questo punto la sua ultima contro il Banfield potrebbe essere l'ultima con la casacca biancoceleste.