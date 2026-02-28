Un'altro durissimo infortunio per Valentin Carboni. L'argentino di proprietà dell'Inter si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro e dovrà stare fermo per almeno 8 mesi, tenendolo lontano dai campi praticamente per tutto il 2026.
calcio estero
Valentin Carboni, un alto infortunio: rottura del crociato e 2026 finito
L'infortunio al crociato di Carboni—
Valentin, stando a quanto riporta il giornale La Nacion, avrebbe subito una rottura del legamento crociato della gamba destra nella sessione mattutina. Il calciatore classe 2005 è arrivato al Racing in prestito dall'Inter nella sessione di Gennaio, e sarebbe dovuto rientrare a Milano alla fine dell'anno solare. Ma, col sopraggiungere dell'infortunio, il calciatore sarà costretto a stare lontano dai campi per 8 mesi, con il rientro previsto quindi per la fine dell'anno. Fino ad ora il talento argentino aveva collezionato 5 presenze con la maglia del Racing, e a questo punto la sua ultima contro il Banfield potrebbe essere l'ultima con la casacca biancoceleste.
Il secondo KO—
Un'altro grave infortunio quindi per Valentin Carboni. Il talento neroazzurro infatti, nonostante la giovane età, si trova a dover riaffrontare un'altro lungo stop dopo quello del 2024. Durante un ritiro con l'albiceleste infatti, Valentin aveva subito lo stesso tipo di infortunio ma al ginocchio sinistro, tenendolo a lungo lontano dal calcio giocato. Una bruttissima notizia per il ragazzo, che era andato in terra natia per trovare continuità e minutaggio nella speranza di una convocazione ai mondiali, cosa che ormai certamente non accadrà data l'entità dell'infortunio. Ma l'infortunio non fa sorridere nemmeno l'Inter.
I neroazzurri infatti, dopo le belle prestazioni al Mondiale per Club, avevano mandato il giovane in prestito al Genoa per farlo giocare di più. Ma, visto che con i rossoblù non è mai scoppiato l'amore, il talento è stato girato al Racing de Avellaneda per lo stesso motivo. Ora però il ragazzo tornerà con solo 200 minuti in più nelle gambe, ma con un altro infortunio da superare. L'augurio è che si riprenda presto e che possiamo tornare a vederlo al più presto sui campi da calcio.
