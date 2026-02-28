Inter-Genoa, De Rossi riuscirà a fermare Chivu? Il pronostico

I neroazzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions e cerca il riscatto, ma il Grifone non è un avversario facile: chi la spunterà?

Domenico Ciccarelli Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:02)

La capolista, dopo il rammarico Champions League, dove è uscita a causa del Bodo/Glimt, cerca il riscatto immediato in campionato: l’Inter sta dominando questa Serie A, e sicuramente cercherà di consolidare il primato posto. Dinanzi, però, si troverà un Genoa che, da quando è arrivato Daniele De Rossi, è diventato un osso duro. All’andata terminò 1-2 per la formazione nerazzurra, ma il Grifone creò non pochi problemi agli uomini di Christian Chivu.

Inter-Genoa: come arrivano le due squadre al match — Esclusa la sconfitta in Champions League contro il Bodo/Glimt, l’Inter in campionato arriva da 7 vittorie di fila, e nelle ultime 14 uscite ha ottenuto 13 successi. Insomma, si può considerare bottino pieno. La distanza che separa la squadra neroazzurra dal Milan, secondo, è di ben 10 punti. Gli uomini di Christian Chivu contro il Genoa sicuramente cercheranno di continuare su questa striscia positiva, consolidando sempre più il primato.

Il Genoa, però, nelle ultime gare, compreso contro le big, ha mostrato di essere un avversario molto ostile. Ha pareggiato con il Milan, ha battuto con una rimonta clamorosa il Bologna e, nonostante le due sconfitte per 3-2 arrivate agli ultimi secondi, ha messo in grossa difficoltà sia Lazio che Napoli. Quella contro l’Inter sarà un ulteriore gara per confermare quanto mostrato finora.

Inter-Genoa: le probabili formazioni — Carlos Augusto è pronto a sostituire lo squalificato Bastoni. L'Inter dovrà fare a meno anche del capitano Lautaro Martinez (infortunato), però ritrova Calhanoglu dal primo minuto. Nel Genoa è in dubbio la presenza di Norton-Cuffy, uscito in anzitempo nella sfida con il Torino, ma eventualmente al posto dell'inglese dovrebbe esserci Otoa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Vitinha, Ekuban; Colombo. All. De Rossi.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende totalmente dal lato dei padroni di casa: la vittoria dell’Inter è quotata a 1.33. In caso di pareggio, invece, per i bookmakers, la quota è di 5.50. Addirittura, un eventuale successo al San Siro del Genoa è quotato a 9.00. La partita, però, non è così scontata: il Grifone sicuramente potrà creare problemi agli uomini di Christian Chivu. Optare per il 2Fisso non è un azzardo, anzi è un opzione consigliabile e fattibile.