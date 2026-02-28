Inter e Genoa sono due dei club più storici del calcio nostrano e sono amate e raccontate da molti artisti. Nella settimana di Sanremo, facciamo un viaggio nel cuore della musica che accompagna i due club.

Francesco Di Chio 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 09:02)

Nella settimana del Festival di Sanremo, più precisamente durante la serata finale, un'altra grande sfida avrà atto alla scala del calcio. Inter e Genoasi sfideranno sabato 28 Febbraio alle 20:45, in uno degli scontri più significativi ed evocativi del calcio italiano. Ma la sfida tra le due compagini va oltre il rettangolo verde. Numerosi sono cantautori e artisti che, più o meno apertamente, hanno dichiarato la fede verso le due squadre. Da De Andrè a Vecchioni, da Elio a Frank Sinatra, facciamo un viaggio nella musica che da sempre accompagna queste due squadre.

Genoa: dai caruggi fin'oltre l'oceano — L'amore dei genoani per la propria città è viscerale. I caruggi, il porto, le influenze che arrivano dal mare. Questo amore, questo romanticismo, si riversa completamente verso i colori rossoblù. E' una storia lunga quella tra la gente e il Genoa FC, club più antico d'Italia. E numerosi sono gli artisti "vittime" di questo amore.

Non possiamo non partire se non con Fabrizio De Andrè, la persona che più ha incarnato, e incarna, lo spirito della città. Seppur non abbia mai scritto nessun pezzo esplicitamente per la sua squadra dichiarando che per scrivere pezzi d'amore bisognava avere un certo distacco e lui era troppo innamorato del Genoa, De Andrè è stato un assiduo frequentatore di Marassi. Presente ogni domenica allo stadio, nella sua bara volle una sciarpa rossoblu, per portare il Grifone con se per sempre. E sempre è vivo il ricordo di Fabrizio tra le gradinate, con una bandiera col suo volto esposta sempre al centro della curva e "Creuza de Ma" che risuona, canzone diventata simbolo di Genoa e dell'essere genoani.

Oltre a Faber, altri sono gli artisti che hanno dichiarato l'amore verso questi colori. Baccini per esempio con cui proprio De Andrè ha collaborato per il brano "Genova Blues", sognava di diventare il portiere del Genoa. Varie sono le canzoni dedicate alla città da Baccini, che i tifosi hanno reso dei veri e propri inni. Anche i Ricchi e Poveri non hanno mai nascosto l'amore per il Grifone, e con loro gli Ex-Otago.

Fino ad arrivare ai giorni nostri, con Bresh. Il cantautore genovese, innamorato del club fin da bambino, è l'autore di "Guasto D'Amore", pezzo che è diventato il secondo inno del club. Curiosamente la canzone è stata scritta nel 2021 ed è diventata virale sui social - precisamente con un video su Instagram - molto prima di essere prodotta ufficialmente nel 2023 e diventare la canzone da cantare prima di ogni partita allo stadio. Nel video ci sono due chitarre, il sole e il mare, quale immagine migliore per essere la colonna sonora di una squadra ed una tifoseria così poetiche.

Ma il Genoa non è amato solo a Genova. Sergio Pizzorno, frontman dei Kasabian, ha espresso l'amore per questi colori, che gli sono stati trasmessi dal nonno in quanto genovese. Poi Manu Chao, che si è avvicinato al club prima grazie al padre, che gli ha fatto scoprire De Andrè, poi rafforzando la fede per questa città e questi colori durante i fatti del G8, ha cui ha assistito in prima persona. Per finire, Frank Sinatra, con una storia tra realtà e leggenda, che narra che The Voice volle essere sepolto con una cravatta rossoblù, simbolo dell'amore verso il paese d'origine di sua madre.

Inter, il nerazzurro e la madonnina — Se l'amore per il Grifone è passionale, popolare, umano, la passione per il neroazzurro dall'altro lato è più sottile, ironica. Come ogni grande città, anche Milano ha i suoi cantautori che, rispetto alla scuola genovese (che racconta dal profondo tutte le sfumature della propria città), fanno del tifo una vera e propria identità. Innumerevoli infatti sono gli esempi di artisti che hanno scritto canzoni dedicate in maniera diretta ed esplicita all'Internazionale.

Uno degli artisti più famosi tra i supporters della Beneamata è Roberto Vecchioni. Sua è infatti "Luci a San Siro", un vero e proprio inno dell'essere milanesi. Seppur non dedicata alla squadra direttamente, la canzone racconta di Milano con un'occhio nostalgico e innamorato, parlando della collina di San Siro e delle sue luci che illuminano tutta la città. E la canzone, complice anche la scena di "Tre Uomini e una Gamba", capolavoro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo (anch'essi fan dei neroazzurri), è diventato un pezzo che nell'immaginario di tutti fa pensare al club. Vecchioni si è dichiaratamente detto tifoso dei neroazzurri, e, tra i vari aneddoti, curioso è quello raccontato da lui stesso che ci riporta al tempo in cui era un'insegnante. "Il lunedì mattina i miei alunni sapevano che se l'Inter aveva vinto la Domenica, non avrei interrogato". Un curioso modo di far affezionare i ragazzi alle tinte neroazzurre.

L'elenco dei cantanti tifosi dell'Inter è lunghissimo. Spicca Ligabue, autore di "Urlando contro il cielo", pezzo che è diventato colonna sonora dei gol neroazzurri a San Siro per qualche anno, e di "Una Vita da Mediano", dedicato a Lele Oriali. Poi c'è Max Pezzali, da sempre tifoso del club, che ha anche scritto "Yes I Am" in occasione dello Scudetto del 2021. Inoltre l'ex leader degli 883 ha anche composto "Sei fantastica", pezzo che si pensava fosse dedicato ad una donna, ma che lo stesso cantante ha dichiarato essere dedicata al club milanese.

E come non citare Elio, frontman di Elio e le storie tese, che, oltre ad aver scritto alcuni pezzi dedicati all'Inter (come "La samba di Altobelli" o "Inter Alè", inediti degli anni '80), ha collaborato con Graziano Romani in "C'è solo l'Inter", una vera e propria dichiarazione d'amore a questi colori. Da citare anche Adriano Celentano, dichiarato tifoso interista. Da "Eravamo in centomila": "Io dell'Inter, Lei del Milan", raccontando di un approccio a dir poco particolare ad una ragazza incontrata per strada. Menzione d'onore anche per Vasco Rossi.

Se da una parte c'è la nostalgia per la Milano che non c'è più, dall'altra c'è la nuova scuola di artisti che hanno dichiarato di essere tifosi dei neroazzurri. Da Tananai a Rose Villain, passando per il rapper Shiva, simboli di una Milano che si è evoluta, e che guarda sempre di più al modello Europeo. Internazionale, e non solo nel nome.

Inter e Genoa, la nostra playlist — Per raccontare meglio questa passione, questo amore che da più di un secolo lega le città ad Inter e Genoa, abbiamo deciso di scegliere i pezzi più significativi da una parte e dall'altra.

Fabrizio De Andrè - Creuza de mä(1984)

Francesco Baccini - Genova Blues (1990)

Manu Chao - La Chinita (2001 - il cantante spagnolo indossa una maglia del Genoa nel videoclip)

Bresh - Guasto D'Amore (2023)

Alfa - A me mi piace (2024 - scritta con Manu Chao e videoclip girato a Marassi)

Roberto Vecchioni - Luci a San Siro (1971)

Ligabue - Una Vita da Mediano (1999)

Elio, Graziano Romani - C'è solo l'Inter (2002)

Adriano Celentano - Eravamo in Centomila (1967)

Max Pezzali - Sei fantastica (2007)

Inter-Genoa: dal palcoscenico al campo — Inter e Genoa in campo Sabato per la 27esima giornata di Serie A. La formazione di casa è chiamata a riscattarsi, fresca dalla dura eliminazione ai sedicesimi di Champions League per mano del Bodo/Glimt. I neroazzurri vogliono rialzarsi subito, e quale occasione migliore della sfida di sabato, soprattutto alle porte di un derby decisivo da giocare, che potrebbe cambiare le sorti della corsa scudetto. Nonostante il +10 sul Milan secondo, i ragazzi di mister Chivu sono chiamati a rispondere presente sin da subito, e non rischiare di mandare all'aria un vantaggio così importante.

Dall'altro lato il Genoa di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista, nonostante qualche difficoltà dovuta alla posizione in classifica, ha riportato molto entusiasmo in una piazza che merita decisamente di più di quello che ha ottenuto negli ultimi anni. L'ex stella della nazionale ha preso in mano il club dopo dieci giornate, quando era terzultimo in classifica e con appena 6 punti, lo ha portato fuori dalla zona retrocessione. "Mi aspetto un Genoa senza paura contro l'Inter", queste le parole di Daniele, che carica i suoi alla vigilia del match. Vincere per staccare ancora di più la zona retrocessione, questo l'obiettivo dei rossoblù.

San Siro è il posto giusto per ospitare questa sfida ricca di storia, in cui si intrecciano passato e futuro, e due città così vicine ma così profondamente diverse raccontate nel corso del tempo da alcuni tra i migliori cantautori italiani.