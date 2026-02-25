Gli elogi di Henry al Bodo e il commento dell'eliminazione dell'Inter

Federico Iezzi Collaboratore 25 febbraio - 15:01

Brucia moltissimo per l'Inter di Chivul'eliminazione subita ieri dal Bodo Glimt. La piccola squadra norvegese, infatti, si è rivelata una avversaria difficile e in grado di battere una compagine, sulla carta, molto più forte. Non è la prima volta, come si ricordano in questa Champions League anche il City e l'Atletico Madrid. Ai norvegesi, invece, faranno molto piacere le parole di elogio di Thierry Henry: "Sono una squadra vera. Questa è una lezione per tutti".

L'Inter non all'altezza — Parla senza mezzi termini Henry, dagli studi di CBS Golazo, dove commenta le notti di Champions League. E sull'Inter, ieri eliminato dal Bodo Glimt dopo aver perso partita di andata e match di ritorno, è duro e caustico: "L'Inter non è stata all'altezza, è stata una squadra lenta e prevedibile. In ogni azione si capiva cosa stavano per fare e tutto era leggibile. Nessuno provava a fare qualcosa di diverso, a saltare l'uomo. Ci si aspettava una reazione da grande squadra, da big, ma questa non c'è stata".

Il Bodo è una squadra vera — Parole al miele, invece, per la squadra norvegese. Una outsider in questa stagione europea, ma in grado di eliminare l'Inter e sconfiggere il Manchester City di Guardiola e l'Atletico di Simeone. Certo, il clima aiuta: se non si è abituati giocare con temperature polari come quelle della Norvegia non è facile. Il Bodo lo sa e sfrutta la cosa: vincere sul suo campo è davvero difficile. Ma ciò non toglie niente alla grandezza dell'impresa, alla forza della squadra. E questo l'ex bomber dell'Arsenal lo ha riconosciuto: "Loro attaccano e difendono insieme, indipendentemente da dove si trovano in campo. Il Bodo è una squadra vera. Ci ha insegnato una lezione che tutti dovremmo ricordare: il calcio è un gioco di squadra. Questo, quello che ci hanno fatto vedere loro, è esattamente quello che il calcio dovrebbe essere".