I 55 secondi impiegati per sbloccare la partita è un record nella storia dei playoff di Champions League, ma tuttavia l'americano è ben lontano dalla TOP 10

Mattia Celio Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 14:02)

Dopo il rocambolesco 3-2 del Luigi II, questa sera PSG-Monaco si rivedono l'uno contro l'altro per la sfida di ritorno. I parigini campioni in carica ripartono dalla rete di vantaggio ma certo Luis Enrique non chiederà un atteggiamento completamente difensivo. Come ricordiamo, nella partita di andata a prendersi la scena è stato Folarin Balogun, autore di una doppietta che aveva portato momentaneamente i monegaschi sul doppio vantaggio. La prima delle due marcature è arrivata dopo appena 55 secondi.

PSG-Monaco, Balogun in rete dopo 55 secondi. Ma è addirittura fuori dalla TOP 10. I 10 gol più veloci in Champions League — La sfida di andata tra PSG-Monaco allo Stadio Luigi II non la si può certo definire noiosa. 5 reti e una rimonta pazzesca. Ma soprattutto, prima rete arrivata dopo appena 55 secondi. Autore della marcatura è stato l'attaccante monegasco Folarin Balogun. Lo statunitense è stato protagonista di una doppietta, poi però annullata dalle reti di Hakimi e di Doué (autore anche lui di due gol). La sua rete arrivata pochi secondi dopo il fischio di inizio è entrata di diritto nella storia come una delle marcature più veloci nella storia della Champions League, tuttavia il classe 2001 si trova addirittura fuori dalla TOP 10 di questa speciale classifica.

Da quasi 19 anni il record di rete più veloce della competizione europea appartiene a Roy Makay che, il 7 marzo 2007, impiegò solo 10,12 secondi per sbloccare la partita contro il Real Madrid. Al secondo posto troviamo Jonas che nella fase a girone della UCL 2011 impiegò appena un secondo in più per portare in vantaggio il suo Valencia contro il Bayer Leverkusen (10,96). A completare il podio è Clayton. L'allora attaccante del Porto realizzò la rete del vantaggio contro il Celtic, il 17 ottobre 2001, dopo 16 secondi. La "medaglia di legno" va a Gilberto Silva con i 20,07 secondi per portare in vantaggio l'Arsenal sul PSV (25 settembre 2002).

A seguire troviamo Alessandro Del Piero. L'eterno capitano della Juventus segnò il gol del vantaggio contro il Manchester United (1 ottobre 1997) dopo 20,12 secondi. I successivi due posti sono occupati dai rossoneri Clarence Seedorf (21,06 secondi contro lo Schalke04 nel 2005) e Alexandre Pato (24, 03'' contro il Barcellona nel 2011). All'ottavo posto c'è Alaba (24,05'' contro la Juventus nel 2013), seguito dallo spettacolare pallonetto di Dejan Stankovic dell'Inter, eseguito dopo 26 secondi dal fischio di inizio contro lo Schalke04. A completare la TOP 10 è Marek Kincl del Rapid Vienna con 27 secondi impiegati per sbloccare la sfida contro il Club Brugge nel 2005.