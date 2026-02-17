I monegaschi hanno ottenuto il pass grazie al pareggio contro la Juventus, i parigini dopo un inizio dominante hanno perso lucidità

Mattia Celio Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 16:32)

A partire da questa sera si fa sul serio. Oggi ci si gioca un pezzo di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Tra le sfide in programma spicca il derby francese Monaco-PSG, partita valida per l'andata di playoff. Ritorno in programma il prossimo mercoledì al Parco dei Principi. La partita di oggi vede in campo due delle squadre più deluse dell'annata e non solo in Europa, con la squadra di Luis Enrique reduce dal KO contro il Rennes che è costato il primato in Ligue1, ora nelle mani del Lens. I monegaschi invece sono in lotta per un posto nelle prossime coppe europee.

Monaco-PSG, due squadre in cerca di riscatto: il cammino dei due club in Champions League — Entrambe le squadre fuori dalle Coppe Nazionali, Monaco e PSG fanno ormai della Champions League l'ultima spiaggia per dare una svolta alla stagione. E' vero che la squadra di Luis Enrique è ancora in lotta per il campionato nonostante l'ultima sconfitta contro il Rennes, ma certo dai parigini campioni in carica ci si aspettava molto di più. I ragazzi di Pocognoli, a loro volta, in campionato si trovano a 3 lunghezze dalla zona Europa, per cui la partita di oggi può valere molto. Rivediamo il cammino dei due club fino alla sfida di questa sera.

Monaco, quanta fatica per il playoff! — L'avventura del Monaco in Champions League non parte sotto i migliori auspici. Al contrario. La squadra di Sebastien Pocognoli debutta con una clamorosa debacle per 4-1 allo Jan Breidel contro il Club Bruges che subito mette in salita la rincorsa alla qualificazione. Il primo punto arriva alla seconda giornata, un 2-2 contro il Manchester City agguantato all'ultimo minuto grazie al rigore di Dier. Dopo i Citizens, sulla strada dei monegaschi arriva un' altra inglese, questa volta il Tottenham e anche questa gara termina in parità (0-0).

E' alla quarta giornata che arriva il primo successo. Sul difficile campo del Bodo Glimt i biancorossi vincono 1-0 con rete di Balogun. Tuttavia il club francese non riesce a dare continuità all'importante vittoria e alla giornata successiva ottiene solo un pareggio (2-2) contro il modesto Pafos. Nel sesto turno, Balogun si dimostra nuovamente decisivo nell'1-0 rifilato al Galatasaray che riaccende l'entusiasmo dei popolo biancorosso. Entusiasmo che viene però spento nell'umiliante 6-1 subìto al Bernabeu contro il Real Madrid. Il pass per i playoff arriva solo nell'ultimo turno dopo un noioso 0-0 contro la Juventus di Luciano Spalletti.

PSG, così rischi di perdere il trono — Difficilmente, se non per niente, ci si aspettava di vedere il PSG campione in carica giocarsi la qualificazione agli ottavi dai playoff. Ma il cammino nella fase campionato parla chiarissimo. Eppure la situazione si era messa nel migliore dei modi per i parigini: 3 successi nelle prime 3 giornate e con punteggi quasi tennistici. Un 4-0 all'Atalanta, la vittoria 2-1 al Camp Nou contro il Barcellona e il 7-2 rifila al Bayer Leverkusen. Poi qualcosa ha fatto tirare il freno alla squadra di Luis Enrique.

Alla quarta giornata è arrivato il primo KO, ovvero il 2-1 contro il Bayern Monaco. Una sconfitta che immediatamente i francesi hanno riscattato con il roboante 5-3 al Tottenham nel turno successivo. Poi il buio totale. Dopo il pareggio contro l'Athletic Bilbao, i campioni in carica incappano nel 2-1 contro lo Sporting Lisbona che mette in forte dubbio la qualificazione diretta alla fase finale. La beffa arriva all'ultima giornata contro il Newcastle. All'iniziale vantaggio di Vitinha risponde Willock. Un 1-1 che condanna i parigini ai playoff.