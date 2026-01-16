Daniele De Rossi dal suo arrivo al Genoa ha trasformato l'ambiente, ora l'ex Roma ha chiesto di rizollare i campi del centro sportivo Signorini

La richiesta del tecnico è stata accolta dalla dirigenza, con il Chief Football Officer Diego Lopez che ha dato il via libera a un investimento di circa 600mila euro . I lavori prevedono la completa sostituzione del manto erboso di entrambi i campi, per un totale di 13.800 metri quadrati, realizzati con una tecnologia innovativa studiata per migliorare le prestazioni e ridurre i rischi fisici. Per consentire l’intervento in tempi rapidi, il Genoa si allenerà lontano da casa negli ultimi giorni di gennaio: dopo la gara del 25 contro il Bologna a Marassi, la squadra si sposterà nella Capitale , dove svolgerà le sedute in vista della sfida con la Lazio del 30 gennaio.

Al rientro dall’Olimpico, uno dei due campi del Signorini sarà nuovamente utilizzabile, permettendo una graduale ripresa della normale attività. Intanto, arrivano segnali positivi anche dall’infermeria: De Rossi potrà contare su Onana, rientrato dagli impegni in Coppa d’Africa, e su Cornet, che ha recuperato dall’infortunio e si è allenato regolarmente con il gruppo, candidandosi per la convocazione in vista del prossimo impegno contro il Parma.