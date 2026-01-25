derbyderbyderby calcio italiano serie a Messias fa esplodere Marassi: il brasiliano completa la rimonta del Genoa contro il Bologna
L'esultanza
00:17
Partita vivissima quella tra Genoa e Bologna. La formazione emiliana conclude il primo tempo sul doppio vantaggio; nella seconda frazione di gara, però, succede di tutto: Malinoviski ed Ekuban ripristinano la parità ed in pieno recupero ci pensa Junior Messias. Il brasiliano regala tre punti importantissimi alla formazione di Daniele De Rossi.