Pietro Rusconi Redattore 28 febbraio - 18:27

Il Barcellona sembra aver finalmente rimesso a posto i propri pezzi. Lo Spotify Camp Nou è sempre più vicino a tornare ad una capienza da oltre 60 mila posti e i risultati fanno ben sperare per il futuro. Al di là della brutta eliminazione in Champions, rimane un turno abbordabile col Newcastle e un primato in Liga sul Real. Tuttavia, c'è ancora una nube sopra la testa della città catalana. Il 15 marzo ci saranno le elezioni presidenziali dei blaugrana e la sfida tra Victor Font e Laporta si è accesa. Proprio nella giornata di domenica, è arrivato l'endorsement sotto forma di firma da parte dell'ex leggenda culéXavi Hernandez per Victor Font. Una presa di posizione che ha suscitato prontamente la risposta del candidato avversario.

La firma di Xavi per Victor Font — L'ex allenatore del Barcellona ha visitato la sede di Victor Font accompagnato dai genitori e dalla compagna, per poi firmare il suo appoggio. Le motivazioni della scelta sono molteplici. Innanzitutto, Xavi ha votato già per lui nelle precedenti elezioni, sostenendolo già durante il primo evento di questa campagna elettorale. Poi bisogna accennare al difficile rapporto fra l'ex numero 6 e il candidato Laporta. Dopo la difficile stagione '23-24 capitanata da Xavi, con le dimissioni prima e l'esonero poi, il rapporto fra i due si è ulteriormente deteriorato. Oltre all'ex tecnico blaugrana, Victor Font può contare su Carlos Rexach. I due candidati hanno tempo fino a lunedì per raccogliere le 2.337 firme necessarie alla candidatura.

Le parole di Laporta sull'endorsement — Nel tragitto tra il Grand Hotel Hyatt e il Gate K per seguire la sfida tra Barcellona e Villarreal, l'ex presidente si è fermato a discutere con i media a proposito dell'appoggio dell'ex leggenda culé. Laporta ha così detto: "Ognuno fa quello che vuole con la propria firma e il proprio voto. Rispetto quello che fa, soprattutto se è uno come Xavi, che è un'icona per la storia del Barça. Non ho altri commenti da fare, solo citare il rispetto per la decisione di tutti".

Il candidato alla presidenza ha poi parlato degli uomini che invece lo sostengono, tra cui l'attuale tecnico Hansi Flick: "Sono molto contento che Hansi si sia espresso a mio favore. Se i soci ci daranno la fiducia necessaria per continuare, Hansi rimarrà a Barcellona, continuando questa fruttuosa collaborazione con Deco in dirigenza. Questo binomio è importante affinché il Barcellona continui ad avere successo nei prossimi 5 anni".