Nel 2021 Michael Ballack ha perso suo figlio Emilio a causa di un incidente con un quad. Dopo anni di silenzio, l'ex centrocampista è riuscito ad aprirsi pubblicamente in un intervista rilasciata a Sky Sport Germania.

Francesco Di Chio 6 marzo - 21:01

Intervistato da Sky Sport DE, Michael Ballack per la prima volta è riuscito a parlare in pubblico della perdita del figlio. Emilio, che nel 2021 era 18enne, è morto in un incidente con un quad nella città di Troia, in Portogallo. Da quel 5 agosto, sebbene l'ex moglie del tedesco Simone Lambe abbia molte volte parlato dell'accaduto in pubblico, Michael era rimasto in silenzio. Fino all'intervista con Sky in Germania, in cui si è aperto e ne è riuscito a parlare.

Ballack: "Semplicemente non è più la stessa cosa di prima" — A Ballack è stato chiesto come riesce a convivere con questa mancanza: "Difficile. Non puoi immaginarlo. Non si riesce nemmeno a descriverlo a parole. È un processo di repressione. Ognuno lo affronta in modo diverso. Io faccio molta fatica a parlarne. Vorrei dire molto di più, ma è emotivamente troppo pesante". Dalle sue parole traspare tutta la tristezza che si può provare: "Semplicemente non è più la stessa cosa di prima".

L'ex stella del Bayer Leverkusen cerca rifugio nella quotidianità, nel lavoro, ma soprattutto negli altri due figli, Louis e Jordi. "È un processo di negazione in cui cerchi di affrontare la situazione giorno per giorno, attraverso molte cose che ti motivano: il lavoro, la famiglia, gli altri figli.Ovviamente ami i tuoi figli più di ogni altra cosa e vuoi dare loro il massimo della stabilità, dell’affetto e della sicurezza nella vita. Questa è la responsabilità che hai come padre o come madre".

Da questa tragedia Michael cerca di trarre degli insegnamenti per il futuro, suo e della sua famiglia: "La vita è preziosa. La vita che conduciamo è assolutamente privilegiata. Anche il destino gioca un ruolo importante. Puoi chiamarlo come vuoi, ma le cose semplicemente accadono. Nonostante tutti i discorsi sul destino, naturalmente voglio affrontarlo. Questo compito mi dà di nuovo forza e, allo stesso tempo, la certezza che la vita continua". L'ex Chelsea vuole guardare avanti, ma ovviamente lo fa con un vuoto gigante dentro.