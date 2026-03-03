Clamoroso Rudiger, la BILD durissima: “Non è stato un fallo, ma un attentato”

Antonio Rudiger è finito nell'occhio del ciclone per aver colpito Diego Rico con una ginocchiata. Il suo intervento sta suscitando reazioni forti, al punto da metterne a rischio la convocazione in nazionale.

Francesco Lovino Redattore 3 marzo - 20:18

Antonio Rudiger l'ha combinata grossa. Delittuosa e folle la sua ginocchiata che sta accendendo reazioni nel Web. Vittima dell'intervento è stato Diego Rico, terzino del Getafe. Teatro dello scontro il Santiago Bernabeu in un lunedì sera farà molto parlare. Oltre alla sconfitta 0-1 del Real Madrid, infatti, sarà soprattutto per questo gesto rimasto impunito che si protrarranno polemiche.

Antonio Rudiger rischia la Nazionale? La situazione — È al 27° minuto che Antonio Rudiger ha incrociato Diego Rico. La partita era ancora sullo 0-0. Con un ginocchio alto, nonostante il suo avversario fosse a terra, lo ha colpito in pieno volto rischiando di fare davvero del male allo spagnolo 33enne.

Quest'oggi, la critica della BILD è senza pietà: "Non si è trattato di un fallo duro, ma di un attentato". Il quotidiano tedesco avanza anche l'ipotesi che Julian Nagelsmann possa rinunciare a lui in vista dei prossimi impegni della Germania. Proprio il CT, del resto, ha sottolineato l'incompatibilità con la Nazionale di un ragazzo che abbia "un comportamento che viola ripetutamente le regole base dello sport". Dunque nessuno è insostituibile, men che meno un difensore centrale, dato che quello arretrato è un reparto ove regna abbondanza.

Diego Rico imbufalito: "Rudiger ha voluto farmi male" — In casa Getafe, benché la vittoria di prestigio sia arrivata, rimane l'amarezza per un gesto che ha messo a repentaglio l'incolumità di un suo calciatore. Antonio Rudiger ha concluso la sua partita giocando per 90 minuti e senza nemmeno una sanzione disciplinare.

Così Diego Rico si è soffermato sull'episodio: "È stata un'aggressione; si vede chiaramente che voleva colpirmi di proposito. Nell'azione precedente avevamo avuto uno scontro che aveva portato a un fallo e, mentre tornava in difesa, mi stava dicendo delle cose. Subito dopo la palla è arrivata a me e lo si vede persino spostare un suo compagno pur di schiacciarmi la faccia. Se mi avesse preso in una posizione peggiore, avrebbe potuto lasciarmi steso sull'erba".

Insomma, a detta sua, non ci sono dubbi sulla volontarietà di Rudiger di colpirlo, "vendicando" un precedente scontro. A partita finita, si è sfogato ai microfoni di Deportes COPE: "Se fosse successo a parti invertite, avrei rimediato una squalifica di dieci giornate o non avrei più giocato in questa stagione. Non so a cosa serva il VAR; credo serva proprio per queste situazioni".