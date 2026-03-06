Scholes, Neville e Keane si sono schierati contro Michael Carrick dopo la sconfitta del Manchester contro il Newcastle. Ma Patrice Evra non ci sta: l'ex terzino difende l'operato dell'allenatore e invita i suoi ex compagni a essere meno critici

Francesco Di Chio 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 20:30)

Intervistato dal sito di scommesse Stake, Patrice Evra ha commentato i troppi giudizi negativi da parte di alcuni suoi ex-compagni di squadra in merito all'operato di Michael Carrick al Manchester United. I destinatari delle critiche del francese sono Paul Scholes, Roy Keane e soprattutto Gary Neville.

Le critiche a Michael Carrick — Da quando è arrivato sulla panchina dello United, Carrick ha raccolto 6 successi su 8 gare giocate, portando i Red Devils al 3° posto. Ma questo non è abbastanza, a detta di alcuni calciatori ex compagni di squadra del tecnico. Le critiche nei suoi confronti si sono inasprite dopo la sconfitta per 2-1 col Newcastle, rimasto in 10 per un doppio giallo dalla fine del primo tempo.

Paul Scholes nello specifico ha pubblicato una storia instagram commentando: "Michael - riferendosi a Carrick - ha sicuramente qualcosa di speciale. Lo United è stato una schifezza nelle ultime quattro partite". Post poi tempestivamente cancellato dallo scozzese. Parole che hanno creato molto scalpore tra i tifosi, dato che i due sono stati compagni di squadra per molto tempo. A questo proposito Evra ha detto: "Spero che la storia su Instagram di Paul Scholes sia falsa. Spero che il suo account sia stato hackerato". Ma se fosse stato il vero Scholes a pubblicare il post incriminato, il terzino ex Juve non sarebbe sorpreso: "A dire il vero, però, non mi sorprende da Scholesy. È stato il giocatore più silenzioso con cui abbia mai giocato in tutta la mia carriera. Ora, nei media, lancia bombe. - e poi parole dolci per Carrick - Non capisco la mancanza di sostegno a Michael: è uno di noi e sta facendo molto bene"

Evra contro i suoi ex compagni — Ma Evra non si ferma solo a Scholes, è infastidito anche da altri compagni di avventure a Manchester. "Ci sono state analisi negative da parte di Scholes, ma anche di Keane e Neville. Mi dà fastidio perché vogliamo arrivare tra le prime quattro e questi commenti sono inutili, ma è quello che succede quando si lavora in televisione. Non si può essere positivi: bisogna essere negativi". In particolare, Patrice sembra avere il dente avvelenato proprio con Gary Neville: "La maggior parte di loro, quando ottiene un incarico da allenatore, viene licenziata subito dopo. L’ho detto a Neville: “È facile parlare in televisione. Quando eri al Valencia CF ti hanno chiesto la paella e tu hai dato loro fish and chips”. Dopo tre mesi gli hanno detto addio". Per Evra parlare cosi male di un compagno, specie dopo aver fallito nello stesso ruolo, è spiacevole: "Come giocatori sono leggende, ma come allenatori non hanno fatto un grande lavoro. Per questo parlare e magari distruggere la carriera di un allenatore è un po’ troppo". Come sempre l'ex Monaco, che tanto ha vinto con i Red Devils, non le manda a dire.