Manchester United, primo ko in 8 gare. Carrick: "Sono deluso ma la classifica resta buona"

La sconfitta non è piaciuta in particolar modo a Carrick perché una vittoria avrebbe permesso di staccare l'Aston Villa al terzo posto in Premier League, ieri sera sconfitto per 1-4 dal Chelsea.
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Ieri sera durante il turno infrasettimanale di Premier League, si è conclusa ufficialmente la striscia di imbattibilità del Manchester United sotto la guida di Carrick, trovando il primo ko dopo 8 partite. La squadra allenata dal tecnico inglese è stata sconfitta per 2-1 dal Newcastle nonostante l'uomo in più dal primo tempo. Sconfitta che non è piaciuta in particolar modo a Carrick perché una vittoria avrebbe permesso di staccare l'Aston Villa al terzo posto in Premier League, ieri sera sconfitto per 1-4 dal Chelsea.

    • Manchester United, primo ko in 8 gare. Carrick: “Sono deluso ma la classifica resta buona”- immagine 2
    Michael Carrick, allenatore del Manchester United (Foto di James Fearn/Getty Images)

    Le dichiarazioni di Carrick dopo la sconfitta esterna contro il Newcastle

    Al termine della partita, il tecnico Carrick ha voluto spendere delle parole dopo la sconfitta clamorosa subita nonostante l'uomo in più dal primo tempo.

    IL GIUDIZIO DI CARRICK -"Ovviamente sono deluso. Fa male. Eravamo arrivati a questa gara in ottima forma, cercando di ottenere qualcosa di positivo in campo e proseguire la striscia positiva, almeno pareggiarla se non vincerla. Siamo amareggiati per come è andata a finire, sappiamo tutti che possiamo fare molto meglio. Ci siamo messi in una buona posizione in classifica grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti finora, quindi fa ancora più male".

    I risultati dagli altri campi in Premier League

    In casa United però i risultati dagli altri campi hanno favorito la squadra di Carrick. I risultati delle partite di ieri sera hanno permesso di essere ancora al terzo posto il Manchester lottando per un posto in Champions. Il prossimo impegno per Carrick e lo United sarà la sfida casalinga contro il Bournemouth, domenica, altra partita da non sottovalutare per i Red Devils.

