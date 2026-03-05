La sconfitta non è piaciuta in particolar modo a Carrick perché una vittoria avrebbe permesso di staccare l'Aston Villa al terzo posto in Premier League, ieri sera sconfitto per 1-4 dal Chelsea.

Giammarco Probo 5 marzo - 15:51

Ieri sera durante il turno infrasettimanale di Premier League, si è conclusa ufficialmente la striscia di imbattibilità del Manchester United sotto la guida di Carrick, trovando il primo ko dopo 8 partite. La squadra allenata dal tecnico inglese è stata sconfitta per 2-1 dal Newcastle nonostante l'uomo in più dal primo tempo. Sconfitta che non è piaciuta in particolar modo a Carrick perché una vittoria avrebbe permesso di staccare l'Aston Villa al terzo posto in Premier League, ieri sera sconfitto per 1-4 dal Chelsea.

Le dichiarazioni di Carrick dopo la sconfitta esterna contro il Newcastle — Al termine della partita, il tecnico Carrick ha voluto spendere delle parole dopo la sconfitta clamorosa subita nonostante l'uomo in più dal primo tempo.

IL GIUDIZIO DI CARRICK -"Ovviamente sono deluso. Fa male. Eravamo arrivati a questa gara in ottima forma, cercando di ottenere qualcosa di positivo in campo e proseguire la striscia positiva, almeno pareggiarla se non vincerla. Siamo amareggiati per come è andata a finire, sappiamo tutti che possiamo fare molto meglio. Ci siamo messi in una buona posizione in classifica grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti finora, quindi fa ancora più male".

I risultati dagli altri campi in Premier League — In casa United però i risultati dagli altri campi hanno favorito la squadra di Carrick. I risultati delle partite di ieri sera hanno permesso di essere ancora al terzo posto il Manchester lottando per un posto in Champions. Il prossimo impegno per Carrick e lo United sarà la sfida casalinga contro il Bournemouth, domenica, altra partita da non sottovalutare per i Red Devils.

