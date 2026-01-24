Il Manchester United inizia a vedere la luce con il nuovo tecnico Carrick, dopo il periodo piuttosto buio dell'era Amorim

È iniziata in discesa l'avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United. Il successo nel derby inglese contro il Manchester City, grazie ai gol di Mbeumo e Dorgu, ha permesso ai Red Devils di raggiungere quota 35 punti in classifica e stabilirsi al quinto posto, ad appena una lunghezza di distanza dal primo posto accessibile per la qualificazione in Champions League.

L'esonero di Amorim ha scosso gli equilibri; infatti il nuovo allenatore Carrick, ex calciatore proprio dello United, sembra aver dato nuova linfa all'ambiente che adesso spera in una seconda parte di stagione più entusiasmante, con meno scivoloni e con maggiori certezze, in campo e fuori dal campo. Carrick ha parlato di alcuni componenti della rosa, in particolare di Cunha e di Mainoo.

Manchester United, le parole di Carrick nei confronti dell'attaccante Cunha — Il tecnico del Red Devils ha sottolineato quanto sia importante avere in squadra un calciatore come Matheus Cunha: "Lui riesce sempre ad avere un forte impatto quando entra in campo. E così è stato anche nel match contro il Manchester City dove ha realizzato un assist pochi minuti dopo essere entrato nel rettangolo di gioco. Sono felice per lui, per come ha affrontato la partita e ovviamente per i gol della squadra".

Poi Carrick ha parlato anche del momento di forma del resto della squadra: "È importante che tutta la squadra faccia la differenza, che sia in campo, da bordo campo o dallo spogliatoio. Certo, immagino la delusione per i ragazzi che non sono partiti titolari, ma l'importante è sostenere sempre la squadra e festeggiare insieme per i gol. Cunha è un esempio di cosa significa entrare bene in campo e fare la differenza. Avere in rosa un attaccante come lui è importante considerando tutti i punti di vista".

Michael Carrick, parole al miele anche per Kobbie Mainoo — Dopo la buona prestazione nel successo contro i Citizens, Carrick aveva elogiato anche il centrocampista Kobbie Mainoo affermando: "Lo conosco da quando aveva circa 14 anni e mi piace lavorare con lui. Penso che lo United abbia bisogno di talenti come lui che passano in prima squadra dopo essere cresciuti nel settore giovanile. È normale avere alti e bassi in carriera, ma siamo tutti consapevoli di quello che può dare al Manchester United. Si vedeva che si stava divertendo da come giocava e da come si esprimeva in campo. Vederlo così è davvero soddisfacente".