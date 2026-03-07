Dopo lo show di Orlando, la squadra di Mascherano e Messi si è recata alla Casa Bianca per incontrare il presidente, come da tradizione per i campioni in carica

Samuele Dello Monaco 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 11:49)

Javier Mascherano, attuale allenatore dell'Inter Miami, non ha risparmiato elogi per il connazionale e stella della sua squadra, Lionel Messi. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di MLS contro il D.C. United, l'ex centrocampista ha voluto sottolineare ancora una volta la grandezza del fuoriclasse argentino.

Lo spettacolo di Messi nel derby della Florida — L'occasione per queste dichiarazioni è nata in seguito all'ennesimo "show" dell'argentino sul campo da gioco. Lo scorso fine settimana, infatti, nel sentito derby della Florida contro l'Orlando City, Messi è stato l'assoluto protagonista di una spettacolare vittoria. Sotto per 2-0 alla fine del primo tempo, l'Inter Miami è riuscita a ribaltare il risultato fissando il punteggio sul 4-2 definitivo, trascinata da una decisiva doppietta di Messi. Un'esibizione che ha confermato il suo incredibile stato di forma e la sua importanza all'interno dello scacchiere tattico del club della Florida.

Le parole del tecnico argentino — Mascherano ha usato parole di profonda ammirazione, mettendo in luce un traguardo unico: "Ho avuto la fortuna di poter vedere la maggior parte o molti dei gol che ha segnato. Questo è un vero privilegio. Le sue cifre sono una follia, Leo è un giocatore unico".

Per riassumere il suo ruolo, l'allenatore ha poi coniato l'espressione che ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi: "Oggi sono uno spettatore di lusso". Un pensiero che evidenzia la gioia e la gratitudine di poter ammirare da vicino le giocate della Pulce, avendolo fatto prima come compagno di squadra (nel Barcellona e nella Nazionale argentina) e adesso direttamente dalla panchina, in veste di tecnico.

La visita alla Casa Bianca — La conferenza stampa è stata anche l'opportunità per fare il punto sui recenti impegni extracalcistici del club. Nelle scorse ore, la squadra ha anticipato il volo per la capitale per presenziare a un evento di grande rilievo: l'Inter Miami è stata ricevuta alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump. La visita rientra nelle consolidate tradizioni americane, dove le formazioni campioni in carica (l'Inter Miami ha trionfato nell'ultima stagione di MLS) vengono celebrate dal Capo dello Stato.

Mascherano ha tuttavia ridimensionato l'aspetto mediatico dell'incontro, riportandolo a una dinamica prettamente istituzionale: "Siamo venuti e abbiamo rispettato quello che è un protocollo in Nord America, un appuntamento concordato da tempo. L'interazione con il presidente si è limitata a quello che si è visto in televisione, non c'è stato molto di più". Nonostante l'ufficialità del momento, il tecnico ha trovato un lato molto strategico in questa lunga trasferta: il tempo speso in viaggio permette al gruppo squadra di cementarsi. "I giocatori passano più tempo insieme, condividendo momenti che nella routine di Miami spesso non viviamo. Tutto questo genera un ottimo ambiente che, se sapremo sfruttare, sarà molto positivo per i nostri futuri risultati in campo".

