9 stagioni con la Lazio. 10 con quella del Milan. Sono tanti i giocatori che nella loro carriera hanno vestito le maglie di Lazio e Milan ma nessuno sente questa partita più di Alessandro Nesta. L'ex difensore non ha mai rinnegato la sua fede biancoceleste, neanche il giorno in cui dovette lasciare Roma per andare a giocatore sotto la Madonnina. Ebbene, guarda caso, fu proprio Alessandro Nesta ad aprire ai biancoceleste quel ciclo di vittorie iniziato nel 1998, quando la sua rete proprio contro il Milan consegnò la Coppa Italia alla squadra di Sven Goran Erikson.

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Lazio-Milan, Coppa Italia 1998: Nesta regala la Coppa Italia ai biancocelesti

C'era una volta. La Serie A delle "sette sorelle". Altri tempi, altro calcio. Erano tempi completamente diverse quandointrattenevano milioni di spettatori nella loro lotta per la conquista di campionati e coppe e chi ha avuto la fortuna di vivere quei momenti non potrà certo restare indifferente al solo pensiero di ricordare quel periodo d'oro del calcio italiano.

Alessandro Nesta è stato certamente uno dei tanti protagonisti negli anni in cui il nostro calcio la faceva da padrone, sia con la maglia della Lazio che della Nazionale. Fu proprio il nativo di Roma e bandiera biancocelesti ad aprire, nel 1998, quello che poi sarebbe stato un ciclo d'oro per la Lazio dello "svedese dagli occhi di ghiaccio", Sven Goran Erikson. Era il 29 aprile di 28 anni e Lazio e Milan si contendevano la vittoria della Coppa Italia. Mentre i rossoneri erano giunti all'ultimo atto eliminando il Parma, i capitolini avevano avuto la meglio sulla Juventus.

La sfida di andata aveva visto il Milan vincere all'ultimo momento grazie a George Weah, motivo per cui la Lazio era costretta a vincere con almeno 2 reti di vantaggio. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa il Milan si portò in vantaggio grazie ad una punizione di Albertini al 49'. Una rete che avvicina sempre di più i rossoneri alla vittoria. La Lazio però non si arrende e nel giro di tre minuti (55°-58°) capovolge il risultato con Gottardi e Jugovic. Ma ancora non basta per portare a casa il trofeo.

11 novembre 2000: Alessandro Nesta della Lazio in azione durante la partita di Serie A contro la Juventus giocata allo Stadio delle Alpi di Torino, Italia. La partita si è conclusa con un pareggio per 1-1.

Credito obbligatorio: Claudio Villa /Allsport

Al 65' sale in cattedra il capitano biancoceleste. Corner da sinistra, la palla passa sotto la porta di Rossi, viene tirata da molti ma mai allontanata, finisce così a Negro sul versante opposto, girata pronta, il portiere respinge ma non trattiene e Nesta è più lesto di tutti nel sospingerla in rete. Un 3-1 incredibile, visto che i tre gol la Lazio li ha segnati in appena 10 minuti. La squadra sembra come scossa e non riesce a reagire. Alla fine il punteggio resta invariato e la Lazio si aggiudica la seconda Coppa Italia della sua storia. Il primo trofeo di una lunga serie... inaugurata da Alessandro Nesta.