Il Chelsea continua il suo percorso di crescita. Dopo il complicato campionato giocato nella stagione passata, i Blues hanno deciso di ripartire da un grande allenatore emergente come Xabi Alonso. La squadra di Londa infatti ha cercato qualcuno che potesse sistemare il caos della rosa extra large e capire come mettere in campo tutti questi giocatori giovani. Negli ultimi anni i Blues hanno avuto stagioni altalenanti, tranne l'ottima stagione compiuta con Enzo Maresca, capace di vincere Conference League e Mondiale per Club. Il suo addio e il conseguente arrivo di Liam Rosenior hanno fatto fare qualche passo indietro al Chelsea, che ora è pronto a recuperare l'annata persa con l'allenatore spagnolo. I Blues hanno iniziato bene il campionato con 3 vittorie, 1 sconfitta contro la macchina perfetta di Mikel Arteta e infine 1 pareggio trovato nella giornata di oggi contro l'ostico Hull City.

Rogers e l'impatto col Chelsea

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Morgan Rogers del Chelsea subisce un fallo da Matt Crooks dell'Hull City durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Hull City a Stamford Bridge, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Nel pomeriggio, il Chelsea ha affrontato la neopromossa Hull City, che attualmente naviga fra il terzo e il quarto posto della Premier League. Il match non ha deluso: dopo la rete iniziale di Morgan Rogers, gli avversari hanno ribaltato il risultato con la doppietta di Belloumi e al 66' ci ha pensato Joao Pedro a fissare la sfida sul 2-2. Morgan Rogers, arrivato in estate per 134 milioni di euro dall'Aston Villa e dopo aver partecipato alla spedizione Mondiale con l'Inghilterra, è uno dei tasselli principali del gioco di Xabi Alonso.

Ala sinistra o trequartista sul lato mancino, Rogers ha iniziato alla grande la sua avventura con i Blues. Oltre alla rete di oggi, l'inglese ha segnato o assistito in ogni sfida di campionato giocata finora. Gol a Fulham e Arsenal e assist contro il Brighton. Nella storia del club, solo(2010/11), Cesc Fabregas (2014/15), Diego Costa (2014/15 e 2016/2017) ed(2018/2019) hanno registrato 1 g/a nelle prime 4 partite della massima divisione inglese.