Con il turno infrasettimanale, LaLiga è arrivata a giocare già la sesta giornata in questa stagione. Turno che si era aperto il 3 settembre scorso con la gara della Real Sociedad, impegnata ieri sera in Europa League e quindi impossibilitata a giocare. Il Barcellona è sempre più schiacciante, mentre il Real vince un'altra partita per il rotto della cuffia. Prima gioia anche per Iñigo Perez e il suo Villarreal. Ripercorriamo allora tutti i risultati della sesta giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

LaLiga, il Real rischia mentre il Siviglia continua la cavalcata

Come detto, la prima gara del sesto turno di campionato è stata disputata il 3 settembre tra Real Sociedad e Celta Vigo, terminata 0-0 con un tempo dominato per parte. Questo martedì sono poi scesi in campoed Espanyol, con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. A secco Sergio Camello, che rimane fermo a 6 gol in stagione. È stato poi il turno di Deportivo Alavés e, dove gli ospiti, con il nuovo allenatore Oscar Sanchez, hanno vinto 0-1.

L'ultima sfida del martedì è stata quella tra Elche e Real Madrid. I Blancos hanno chiuso il primo tempo avanti 0-2, ma si sono fatti recuperare nell'ultimo quarto di gara. Ancora una volta ci è voluto Carlos Espí a trarre in salvo Mourinho con un gol al 91esimo. Continua poi l'ottimo inizio di stagione del Siviglia che in casa del Deportivo de a Coruña ha vinto 0-1. La squadra di Luis Garcia è quinta a 13 punti.

ELCHE, SPAIN - SEPTEMBER 15: Carlos Espi del Real Madrid ceelbra con il compagno di squadra Kylian Mbappe dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid all'Estadio Manuel Martinez Valero il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Goleade di Atletico Madrid e Barcellona, prima vittoria del Villarreal

Dopo lo 0-3 con la Real Sociedad è arrivata un'altra vittoria netta per l', che in casa ha superato 4-0 l'Osasuna portandosi a 13 punti e al quarto posto in classifica. La serata di mercoledì si è infine chiusa con la schiacciantesul Racing di Santander. Con la tripletta, Raphinha si porta in vetta alla classifica marcatori a quota 9 gol. Seguono a 7 Yamal e Mbappé.

Rinviata per maltempo Levante-Athletic Bilbao, hanno chiuso la sesta giornata di LaLiga Betis-Getafe e Malaga-Villarreal. I Verdiblancos, con il quarto 1-0 stagionale, continuano a sognare e si portano a 15 punti a pari merito con il Real Madrid in seconda posizione. La squadra di Madrid ha invece chiuso per la terza volta in stagione una partita in inferiorità numerica. L'ultima gara ha invece visto il Submarino amarillo vincere per 1-3 in rimonta, portandosi così a casa la prima vittoria stagionale e uscendo dalla zona retrocessione.