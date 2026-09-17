Dopo una stagione complicata con la maglia della Juventus, chiusa con prestazioni al di sotto delle aspettative e le conseguenti critiche dei propri tifosi, Jonathan David come una fenice sembra essere risorto dalle ceneri. L'Atletico Madrid lo ha preso in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto a 25 milioni, con l'intenzione di farlo tornare quello visto ai tempi del Lille (come dichiarato da Simeone in una conferenza stampa), in cui l'attaccante canadese aveva segnato 109 gol in 232 partite.

Nonostante questo, David era arrivato in Spagna inizialmente solo per rinforzare il reparto offensivo, alla luce dei frequenti problemi fisici di Sorloth e della delicata situazione di Julian Alvarez. Ieri sera contro l'Osasuna è partito titolare dal primo minuto, ripagando da subito la fiducia del suo allenatore e infrangendo anche un record con i Colchoneros, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo le iniziali perplessità della gente sul suo arrivo.

David show: Due su due in Liga, è già record

Nella prima partita da titolare al Metropolitano, vintadai padroni di casa a discapito dell'Osasuna, l'attaccante ha realizzato un gol e un assist, aiutando i suoi a portare a casa i. David però aveva già siglato il suo primo gol con la maglia dell'Atletico la scorsa settimana, subentrando negli ultimi 30 minuti di gara contro la; questi due gol segnati hanno permesso al centravanti di infrangere unche nessuno era mai riuscito a conquistare prima: È diventato ilcalciatore dell’Atlético Madrid nel XXI secolo a trovare il gol in entrambe le prime due partite disputate in

Una bella soddisfazione per l'attaccante che a Torino non è riuscito a mostrare il suo talento, e chissà se proprio da quelle parti ora non lo stiano rimpiangendo, visti i problemi realizzativi palesati dalla Juventus in queste prime apparizioni.

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Una nuova casa per David

Oltre le grandi prestazioni fornite, David sembra aver già conquistato anche l'affetto dei; infatti nella partita di ieri si è preso gli applausi da parte del Metropolitano, insieme a, al momento della sostituzione intorno al minuto 67, a dimostrazione di un'intesa sbocciata fin da subito.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 13 SETTEMBRE: Jonathan David dell'Atletico de Madrid segna il secondo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Sociedad e Atletico de Madrid all'Estadio Anoeta il 13 settembre 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Un dettaglio importante, soprattutto alla luce delle tensioni che hanno accompagnato il rapporto tra Julián Álvarez e i tifosi Colchoneros negli ultimi mesi. E ancora oggi la situazione non sembra essersi risanata del tutto, con alcune frecciatine che continuano a essere rivolte all'attaccante argentino. Secondo quanto riportato dai giornalisti di Marca, qualora Álvarez non riuscisse a ritrovare la condizione e il rendimento dei suoi giorni migliori, potrebbe rischiare di perdere il posto proprio a favore di un Jonathan David sempre più in forma e decisivo.