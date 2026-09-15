Julián Alvarez ha già messo nel mirino il derby contro il Real Madrid. L'attaccante dell'Atletico Madrid è stato costretto a saltare la trasferta contro la Real Sociedad a causa di una sovraccarico muscolare nella zona del quadricipite, ma gli accertamenti effettuati dopo il problema accusato in allenamento hanno escluso una lesione di maggiore gravità.

Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore lavorerà nel corso della settimana con l'obiettivo di tornare a disposizione per la sfida del Metropolitano contro i Blancos. La sua evoluzione verrà valutata giorno dopo giorno, senza però forzare i tempi del recupero.

Il derby è l'obiettivo, nessun rischio per Alvarez

Il calendario offre all'argentino una possibile occasione per verificare le proprie condizioni già mercoledì contro l'Osasuna, ma la partita davvero cerchiata in rosso è quella di domenica contro il Real Madrid. L'Atletico non vuole accelerare il rientro soltanto per averlo a disposizione in una gara intermedia e preferirà aspettare la completa sicurezza sul piano fisico.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez. Dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra. Durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio de La Cartuja. Il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La cautela è comprensibile anche considerando il percorso particolare seguito da Alvarez in questa prima parte di stagione: il suo inserimento è arrivato più tardi rispetto ai compagni dopo gli impegni con la Nazionale e, dopo una preparazione non lineare, ha dovuto alternare lavoro con il gruppo e programmi individualizzati. Il problema è arrivato dopo i 90 minuti giocati ad Anfield contro il Liverpool, il primo incontro stagionale nel quale aveva completato l'intera partita.

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L'Atletico aspetta la sua stella per il Real Madrid

Il recupero di Alvarez avrebbe un peso particolare per Diego Simeone, soprattutto considerando le difficoltà offensive affrontate dalla squadra nelle prime giornate. L'assenza dell'argentino contro la Real Sociedad l'ha compensata, con una prestazione convincente e dal primo gol con la maglia rojiblanca, Jonathan David , che ha fornito una risposta importante proprio nel momento in cui l'Atletico aveva bisogno di maggiore peso davanti.

Ma il ritorno di Alvarez aggiungerebbe qualità, mobilità e soprattutto un giocatore capace di incidere nelle partite di maggiore livello. Il derby del Metropolitano è quindi diventato il suo obiettivo principale. Prima ci sarà da verificare la risposta del fisico, poi Simeone potrà decidere se affidarsi nuovamente all'argentino nella sfida più attesa della settimana.